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29.05.2017 21:30«Барселона» объявила о назначении Вальверде. Озвучена возможная зарплата Манчини в «Зените». Дайджест событий дняКучук может сменить Семина в «Локомотиве». Месси получит «Золотую бутсу». Чемпионат Италии стал самым результативным среди топ-5 лиг. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.6
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29.05.2017 20:05«Мы жили в диких условиях. Хочешь есть? Поймай рыбу. Холодно? Разведи костер». Самая крутая команда Англии вышла в АПЛБедный и неизвестный «Хаддерсфилд Таун» продрался в Премьер-лигу наряду с «Ньюкаслом» и «Брайтоном». «Бомбардир» рассказывает о главной сенсации Чемпионшипа и ее создателе – Давиде Вагнере, который построил в Англии маленькую «Боруссию».22
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27.01.2017 20:00«Арсенал» продолжает работать «на перспективу». Совсем недавно левый защитник Коэн Брамалл пахал на заводе «Бентли», а теперь у него двухлетний контракт легендарного клуба. Кого и зачем подписал Арсен Венгер?3
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