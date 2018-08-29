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    Глупейший автогол, который вы когда-либо видели. С центра поля!


    3
    Голосов: 6
    29.08.2018 17:20
    Это дебют парня в новом клубе.

    «Хаддерсфилд» плоховат эти летом – 1:9 от «Челси» и «Сити» в первых двух турах АПЛ, 0:0 с новичком – «Кардиффом». Из Кубка лиги команда уже вылетела от «Сток Сити», который в Чемпионшипе за пять туров победил лишь однажды.

    Помимо невзрачных результатов случился еще и пропущенный гол, который насмешил весь мир. При счете 0:1 в игре со «Стоком» Жуниньо Бакуна не глядя откинул мяч своему вратарю, который находился не в воротах. Результат – нелепейший автогол.

    Бакуна – 21-летний голландец, выступающий на позиции центрального полузащитника. Летом он был куплен за 2,5 миллиона евро из «Гронингена» и не узнал, каково это – получить 1:5 от «Витесса» Слуцкого. Впрочем, карьера в «Хаддерсфилде» пока у парня не задается – дебютировал лишь сейчас и прямо с автогола.

    Притом в прошлом году соперники подарили «Хаддерсфилду» три автогола, сам клуб накосячил лишь однажды. Впрочем, это было куда менее нелепо чем то, что сотворили Бакуна и вратарь.

    Следующий матч «Хаддерсфилд» проведет против «Эвертона», стартовавшего с пятью очками. Игра гостевая. В общем, велика вероятность, что «терьеры» вообще не порадуют своих фанатов вплоть до перерыва на матчи сборных.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: examiner.co.uk
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 30 августа 2018, 11:18

      он не отдавал пас вратарю, он пытался сразу выбить мяч вперед.. срезка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 30 августа 2018, 04:30

      да у нас таких кривоногих и тупоголовых как до китая р***м

      0
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 29 августа 2018, 21:25

      ++++

      0
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      Рейтинг: +715

      Mario84 29 августа 2018, 20:29

      А смешно же! А смех жизнь продлевает.

      0
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 29 августа 2018, 18:50

      А вратарь что в центре поля делал? Картошку сажал?

      4
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      ...
      Рейтинг: +139

      Антон Л > PUZIAKA 30 августа 2018, 05:07

      В этом эпизоде вина полностью на вратаре.

      1
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      ...
      Рейтинг: +73

      Оборонщик > Антон Л 30 августа 2018, 13:20

      Поддерживаю, вратарь какого то х...ра чуть ли не на середину поля выходил!

      0
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