Как «Норвич» насмешил весь мир своей третьей формой

Собственно, что тут долго рассказывать. Вот, в чем «Норвичу» предстоит играть в нынешнем сезоне, если домашняя и гостевая формы каким-то образом одновременно совпадут с экипировкой соперника.

В 90-х «Норвич» уже баловался такой формой на полном серьезе. Ставшей культовой футболку тут же оборжали со всех сторон и нарекли прозвищем «Как птичка покакала».

Примерно в таком кошмаре играли австралийцы в начале 90-х. На ЧМ-90/94 они не попали, может, и к лучшему.

Впрочем, англичане примерно в то же время пошли дальше и придумали вот это адовое сочетание цветов. Приветствуйте счастливчиков из «Сканторпа».

А уж как играл в таком обличье «Хаддерсфилд» – лучше и не спрашивать.

Как вам боевая раскраска «МЮ»? Это все те же лихие 90-е, и зубастая пижама вместо формы.

Интересно, а насколько тяжело было соперникам «Аякса», игравшим против вот такого геометрического кошмарища.

Впрочем, все это меркнет перед гениальным изобретением американцев из клуба «Колорадо Карибус». А вы бы даже за неплохие деньги согласились играть вот в таком позорище?