Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Как «Норвич» насмешил весь мир своей третьей формой

Собственно, что тут долго рассказывать. Вот, в чем «Норвичу» предстоит играть в нынешнем сезоне, если домашняя и гостевая формы каким-то образом одновременно совпадут с экипировкой соперника.

В 90-х «Норвич» уже баловался такой формой на полном серьезе. Ставшей культовой футболку тут же оборжали со всех сторон и нарекли прозвищем «Как птичка покакала».

Примерно в таком кошмаре играли австралийцы в начале 90-х. На ЧМ-90/94 они не попали, может, и к лучшему.

Впрочем, англичане примерно в то же время пошли дальше и придумали вот это адовое сочетание цветов. Приветствуйте счастливчиков из «Сканторпа».

А уж как играл в таком обличье «Хаддерсфилд» – лучше и не спрашивать.

Как вам боевая раскраска «МЮ»? Это все те же лихие 90-е, и зубастая пижама вместо формы.

Интересно, а насколько тяжело было соперникам «Аякса», игравшим против вот такого геометрического кошмарища.

Впрочем, все это меркнет перед гениальным изобретением американцев из клуба «Колорадо Карибус». А вы бы даже за неплохие деньги согласились играть вот в таком позорище?

Англия. Премьер-лига Англия Норвич Сити Австралия Сканторп Юнайтед Хаддерсфилд Таун Манчестер Юнайтед Аякс
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
daunis
1469183115
Да нормальная форма. Опять начинаете из шляпы новость делать.
Ответить
Made in august
1469183434
На последнем фото не хватает шляп.
Ответить
Xiko
1469183854
Не обычно довольно! Забавно выглядит)
Ответить
Marvianu
1469184222
не понимаю юмора в статье..
Ответить
SunDick
1469185330
Позорище - это быть тупым автором. В те времена, такая раскраска формы была обычной. И новая форма Норвича симпатичная, где информация о "смехе всего мира"?
Ответить
Тим2015
1469185981
нормальная
Ответить
headdevil
1469203848
Пляжный вариант, сборной Ямайки подошло бы
Ответить
veltrener
1469228717
Тоже не уловил стёб автора над формой. что над этой формой будут поголовно смеяться - откуда такая инфа? Из бурных фантазий автора?)) Не стоит свои сугубо субъективные вкусы выставлять за мнение всего мира
Ответить
Ubuntu
1469236402
пижама
Ответить
niarmed311082
1469342696
последняя форма ваще огонь... висючки то хрен бы с ними...но так удачно линию сделали... мол ,намекая ,что в этом месте должны торчать сиськи))
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+