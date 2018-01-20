Сколько людей ходит на матчи АПЛ в этом сезоне. Цифры – вау

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Факты:

1. Нынешний сезон АПЛ – самый посещаемый с 1949 года. Это объясняется большой средней вместимостью стадионов. В первую очередь на это повлияла реконструкция «Уайт Харт Лейн»: «Тоттенхэм» на время реконструкции своей арены (вмещавшей 36240 зрителей) временно перебрался на огромнейший «Уэмбли» (90000).

2. При этом «Тоттенхэму» достаточно сложно заполнить главный стадион страны: у него наименьший процент заполняемости на домашних матчах среди всех команд лиги (73,3%). У всех остальных — значительно больше 90%. Лидеры по этому показателю –«Челси» и «Хаддерсфилд» (по 99,7%).

3. Самая посещаемая команда Англии — «Манчестер Юнайтед» (74972 зрителя в среднем на одном домашнем матче). Наименее посещаемая — «Борнмут» (10615). При этом очевидно, что почти у всех клубов средняя посещаемость соответствует вместимости стадиона и у каждого из них есть свой потолок, выше которого не прыгнуть.

4. Самый посещаемый матч сезона состоялся 22 октября в девятом туре между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (80827). Игра с наименьшим количеством зрителей была сыграна в Борнмуте (29 октября, 14-й тур, «Борнмут» — «Бернли» — 10302 зрителя).

5. Немного сравнений с РФПЛ. Самая посещаемая команда России («Зенит», 44578) заняла бы в английском рейтинге посещаемости восьмое место. А последняя команда Англии («Борнмут», 10615) была бы в России опять же на восьмом месте, примерно на уровне «Локомотива» (10638) или «Ростова» (9163). А вот суммарная посещаемость всех 11 домашних матчей московского «Динамо» в этом сезоне (74926) лишь немного не дотянула бы до среднего количества зрителей (74972), приходящих на один домашний матч «МЮ».

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