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    Сколько людей ходит на матчи АПЛ в этом сезоне. Цифры – вау


    4
    Голосов: 45
    20.01.2018 13:00
    Не показывайте эту инфографику менеджерам РФПЛ.

    Факты:

    1. Нынешний сезон АПЛ – самый посещаемый с 1949 года. Это объясняется большой средней вместимостью стадионов. В первую очередь на это повлияла реконструкция «Уайт Харт Лейн»: «Тоттенхэм» на время реконструкции своей арены (вмещавшей 36240 зрителей) временно перебрался на огромнейший «Уэмбли» (90000).

    2. При этом «Тоттенхэму» достаточно сложно заполнить главный стадион страны: у него наименьший процент заполняемости на домашних матчах среди всех команд лиги (73,3%). У всех остальных — значительно больше 90%. Лидеры по этому показателю –«Челси» и «Хаддерсфилд» (по 99,7%).

    3. Самая посещаемая команда Англии — «Манчестер Юнайтед» (74972 зрителя в среднем на одном домашнем матче). Наименее посещаемая — «Борнмут» (10615). При этом очевидно, что почти у всех клубов средняя посещаемость соответствует вместимости стадиона и у каждого из них есть свой потолок, выше которого не прыгнуть.

    4. Самый посещаемый матч сезона состоялся 22 октября в девятом туре между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (80827). Игра с наименьшим количеством зрителей была сыграна в Борнмуте (29 октября, 14-й тур, «Борнмут» — «Бернли» — 10302 зрителя).

    5. Немного сравнений с РФПЛ. Самая посещаемая команда России («Зенит», 44578) заняла бы в английском рейтинге посещаемости восьмое место. А последняя команда Англии («Борнмут», 10615) была бы в России опять же на восьмом месте, примерно на уровне «Локомотива» (10638) или «Ростова» (9163). А вот суммарная посещаемость всех 11 домашних матчей московского «Динамо» в этом сезоне (74926) лишь немного не дотянула бы до среднего количества зрителей (74972), приходящих на один домашний матч «МЮ».

    ***

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 45
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    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: -5

      Azazel79 27 января 2018, 11:10

      класс

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 22 января 2018, 13:21

      1) В России не такой уровень жизни у людей. Сложно позволить с семьей ходить на каждый матч.
      2) Уровень футбола. Более менее это несколько команд, остальные к сожалению пока не дотягивают.
      3) Инфраструктура у нас слабо развита. Из-за этого футбол не так популярен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 января 2018, 21:22

      Ещё провести эту параллель с Германий,Италией и Испанией....интересно посмотреть бы)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 января 2018, 21:21

      Спасибо!!!Познавательно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 21 января 2018, 09:27

      норм, это Англия !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 21 января 2018, 00:19

      Уровень жизни там другой...и отношение к отдыху!там на трибунах увидишь всех,бабушки,дедушки,молодежь,средний возраст,дети...все приходят на футбольное шоу.
      я бы тоже взял всех троих детей и жену на матч Спартака,так по 800р билеты за воротами стоять,там затопчат,обматерят да и много чего произойти может!а за 1500р минимум в нормальный сектор,уже круглая сумма выходит на пятерых,плюс дорога и расходы!
      вот и подумаешь сто раз,и хочется и колится

      2
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 20 января 2018, 19:11

      я бы тоже пошел на МЮ посмотреть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 20 января 2018, 14:24

      Так что сравнивать? Интерестно смотреть на МЮ против Челси, или Спартак -Зенит? Борнмунт - Бернли, или Тосно - Оренбург? Там играют страстью у нас тягомотина в -15

      1
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      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Makaweli 20 января 2018, 14:29

      Оба матча Зенит-Спартак были самыми посещаемыми матчами, вообще то очень интересные игры и зрелищные.

      3
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 20 января 2018, 13:05

      Вот это и называется - любить футбол!!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 20 января 2018, 12:34

      в россии такого ни будет ни когда пока игрокам платят огромные деньги.Они играют за баснословные гонорары а не ради клуба

      1
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      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > mihail1980 20 января 2018, 14:30

      Как уживаются эти две мысли, посещаемость и интерес к футболу и зарплаты игроков?

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > mihail1980 20 января 2018, 16:08

      Да что ты думаешь в Англии не за деньги играют,,,,всё так же как и у нас,,,,Только вот уровень жизни разный любой может себе позволить ходить на все матчи своей команды,,,это раз,,,,,,ну и конечно футбол для Англии больше чем футбол ,,,это два,,,,

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