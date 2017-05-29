Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» объявила о назначении Вальверде. Озвучена возможная зарплата Манчини в «Зените». Дайджест событий дня


    3.5
    Голосов: 4
    29.05.2017 21:30
    Кучук может сменить Семина в «Локомотиве». Месси получит «Золотую бутсу». Чемпионат Италии стал самым результативным среди топ-5 лиг. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Стала известна возможная зарплата Манчини в «Зените»

    Будущий главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, о назначении которого будет объявлено в ближайшее время, станет получать примерно пять-шесть миллионов евро в год. Такой информацией располагает итальянская пресса. Напомним, вчера Манчини вылетел в Россию для подписания контракта с сине-бело-голубыми. Последним местом его работы был «Интер», из которого итальянца уволили в августе 2016 года.

    «При нем я разучился играть в футбол». Что Луческу сделал в «Зените» не так

    «Локомотив» задумывается о смене тренера

    Сегодня в прессе появилось сообщение о возможных перестановках в «Локомотиве» на тренерском посту. Контракт Юрия Семина подписан по схеме «1+1», однако пока не поступало никакой официальной информации о его продлении. В клубе рассматривают две кандидатуры на пост главного тренера – Хайко Фогеля и Леонида Кучука. Фогель выиграл три чемпионских титула в «Базеле», а Кучук ранее приводил «Локомотив» к бронзовым медалям РФПЛ. Вопрос с тренером будет решен 5 июня на заседании совета директоров.

    Кучук претендует на пост главного тренера «Ростова»

    Главный тренер украинской «Стали» Леонид Кучук также является основным претендентом на аналогичную должность в «Ростове». В скором времени клуб из Ростова-на-Дону может покинуть Курбан Бердыев, который на данный момент занимает пост вице-президента «Ростова». Кроме того, большую часть минувшего сезона «Ростов» провел под руководством Ивана Данильянца. А Кучук уже ранее работал в РФПЛ, тренируя «Локомотив» и «Кубань».

    Человек на ховерборде прилетел с мячом на финал Кубка Португалии

    В воскресенье, 28 мая, «Бенфика» в 29-й раз выиграла Кубок Португалии, обыграв в финале «Виторию Гимараеш». Специальный мяч для финала доставил мужчина, который пролетел все поле на специальном ховерборде, – мультикоптере, который способен поднять в воздух человека. Вот так это смотрелось:

    Месси снова выиграл «Золотую бутсу»

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2016/17. На его счету 37 голов в чемпионате Испании, и он опередил Баса Доста («Спортинг», 34 гола) и Пьер-Эмерика Обамеянга («Боруссия» Дортмунд, 31 гол). «Золотую бутсу» Месси удавалось выиграть в сезонах-2009/10, 2011/12 и 2012/13, таким образом, нынешняя стала четвертой по счету. Столько же и у Криштиану Роналду.

    «Люди ошибаются, когда называют меня преступником». Роналду пытается избежать тюрьмы

    Серия А – самая результативная лига из топовых европейских

    Больше всего голов в прошедшем сезоне из топ-5 европейских футбольных лиг было забито в Италии. 1123 мяча в Серии А, всего на пять меньше – в испанской Примере. В АПЛ было забито 1064 гола, во Франции – 991. Наименее результативная из пяти топовых – немецкая лига, всего 877 мячей. А самой результативной командой в этих чемпионатах стала «Барселона», забившая 116 голов.

    «Хаддерсфилд» вышел в АПЛ

    Финальный матч Чемпионшипа за путевку в английскую Премьер-лигу не принес забитых голов в основное и дополнительное время: «Хаддерсфилд» и «Рединг» определяли сильнейшего в серии пенальти. Команды выполнили по пять ударов, со счетом 4:3 выиграл «Хаддерсфилд». Таким образом, этот клуб впервые в своей истории сыграет в АПЛ. При этом «Хаддерсфилд» является трехкратным чемпионом Англии – он был сильнейшей командой страны в период с 1924 по 1926 год.

    «Мы жили в диких условиях. Хочешь есть? Поймай рыбу. Холодно? Разведи костер». Самая крутая команда Англии вышла в АПЛ

    «Барселона» определилась с главным тренером

    «Барселона» объявила о назначении на пост главного тренера Эрнесто Вальверде, который ранее тренировал «Атлетик». Вальверде пришел на смену Луису Энрике, покинувшему сине-гранатовых по окончании сезона. Он еще не тренировал «Барселону», но выступал за нее на протяжении двух сезонов, выиграв Кубок Кубков и Кубок Испании. Как тренер, Вальверде выиграл Суперкубок Испании с «Атлетиком» и дошел до финала Кубка УЕФА с «Эспаньолом».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Тины Канделаки
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 30 мая 2017, 18:47

      ховерборд - это круто)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 30 мая 2017, 07:16

      руки прочь от Палыча

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 30 мая 2017, 05:59

      Честно достала эта чехарда с тренерами!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 30 мая 2017, 02:27

      Опять Зенит в шахматы играет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 30 мая 2017, 01:37

      После Бердыева Кучука? Как-то не впечатляет эта замена...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      greenjoe 29 мая 2017, 23:27

      Вспомните Якина и подумайте насчет Фогеля, думаю не стоит

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11