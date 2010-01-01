Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
7
5
2
10
6
3
1
2
11
9
2
10
6
3
1
2
14
13
1
10
6
1
1
4
7
12
-5
4
Группа B
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
4
7
13
6
4
0
2
7
4
3
12
6
1
2
3
6
9
-3
5
6
1
1
4
4
11
-7
4
Группа C
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
7
3
13
6
3
2
1
11
6
5
11
6
1
2
3
9
11
-2
5
6
1
1
4
4
10
-6
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
5
5
13
6
2
3
1
7
5
2
9
6
1
3
2
4
6
-2
6
6
1
1
4
6
11
-5
4
Группа E
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
9
0
11
6
2
2
2
5
6
-1
8
6
2
2
2
9
6
3
8
6
2
0
4
6
8
-2
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
8
8
15
6
3
0
3
12
12
0
9
6
2
1
3
8
7
1
7
6
1
1
4
5
14
-9
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
4
5
12
6
2
3
1
7
4
3
9
6
2
0
4
6
8
-2
6
6
1
2
3
4
10
-6
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
10
3
7
14
6
3
2
1
11
9
2
11
6
0
3
3
4
8
-4
3
6
0
3
3
3
8
-5
3
Группа I
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
14
8
6
16
6
2
3
1
9
6
3
9
6
1
2
3
7
9
-2
5
6
0
2
4
6
13
-7
2
Группа J
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
2
7
12
6
2
4
0
8
4
4
10
6
1
2
3
4
11
-7
5
6
1
1
4
6
10
-4
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
9
2
7
13
6
4
1
1
9
3
6
13
6
2
0
4
7
10
-3
6
6
1
0
5
4
14
-10
3
Группа L
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
11
8
3
12
6
3
2
1
10
5
5
11
6
0
4
2
5
10
-5
4
6
1
1
4
9
12
-3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
0
5
9
3
2
0
1
9
7
2
6
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 1
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
1
3
9
3
3
0
0
8
1
7
9
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа 2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
3
1
2
4
3
1
1
1
7
4
3
4
3
1
1
1
4
5
-1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
1
0
5
1
4
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
5
4
1
4
Группа 4
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
0
1
9
5
4
6
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
1
0
5
1
4
7
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
2
0
3
2
1
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
1
2
0
5
4
1
5
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 8
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
2
1
0
7
3
4
7
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
4
7
-3
1
Группа 9
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
0
4
7
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
5
5
0
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
1
0
4
0
4
7
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
Группа 11
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
3
2
1
0
6
2
4
7
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
1
2
4
7
-3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 1
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
1
2
1
6
-5
1
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
1
2
0
5
2
3
5
3
0
1
2
2
7
-5
1
3
0
0
3
1
9
-8
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 4
1
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
3
4
6
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
7
0
6
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
1
2
1
9
-8
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
0
3
1
8
-7
0
3
0
0
3
1
6
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
5
1
6
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 8
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
6
2
7
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 9
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
2
3
5
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
0
3
1
5
-4
0
3
0
0
3
1
9
-8
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа 11
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
0
2
5
5
0
3
3
0
2
1
2
5
-3
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире