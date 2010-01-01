Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гревенмахер - турнирная таблица

Люксембург. Национальный дивизион
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Анжи
2
Ливерпуль
3
Янг Бойз
4
Удинезе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
7
5
2
10
6
3
1
2
11
9
2
10
6
3
1
2
14
13
1
10
6
1
1
4
7
12
-5
4
Группа B
1
Виктория
2
Атлетико
3
Академика
4
Хапоэль ТА
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
4
7
13
6
4
0
2
7
4
3
12
6
1
2
3
6
9
-3
5
6
1
1
4
4
11
-7
4
Группа C
1
Фенербахче
2
Боруссия М
3
Марсель
4
АЕЛ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
7
3
13
6
3
2
1
11
6
5
11
6
1
2
3
9
11
-2
5
6
1
1
4
4
10
-6
4
Группа D
1
Бордо
2
Ньюкасл
3
Маритиму
4
Брюгге
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
5
5
13
6
2
3
1
7
5
2
9
6
1
3
2
4
6
-2
6
6
1
1
4
6
11
-5
4
Группа E
1
ФКСБ
2
Копенгаген
3
Штутгарт
4
Мольде
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
9
0
11
6
2
2
2
5
6
-1
8
6
2
2
2
9
6
3
8
6
2
0
4
6
8
-2
6
Группа F
1
Днепр
2
Наполи
3
ПСВ
4
АИК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
8
8
15
6
3
0
3
12
12
0
9
6
2
1
3
8
7
1
7
6
1
1
4
5
14
-9
4
Группа G
1
Генк
2
Базель
3
Фехервар
4
Спортинг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
4
5
12
6
2
3
1
7
4
3
9
6
2
0
4
6
8
-2
6
6
1
2
3
4
10
-6
5
Группа H
1
Рубин
2
Интер
3
Нефтчи
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
10
3
7
14
6
3
2
1
11
9
2
11
6
0
3
3
4
8
-4
3
6
0
3
3
3
8
-5
3
Группа I
1
Лион
2
Спарта
3
Атлетик
4
Хапоэль Ирони
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
14
8
6
16
6
2
3
1
9
6
3
9
6
1
2
3
7
9
-2
5
6
0
2
4
6
13
-7
2
Группа J
1
Лацио
2
Тоттенхэм
3
Панатинаикос
4
Марибор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
2
7
12
6
2
4
0
8
4
4
10
6
1
2
3
4
11
-7
5
6
1
1
4
6
10
-4
4
Группа K
1
Байер
2
Металлист
3
Русенборг
4
Рапид
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
9
2
7
13
6
4
1
1
9
3
6
13
6
2
0
4
7
10
-3
6
6
1
0
5
4
14
-10
3
Группа L
1
Ганновер-96
2
Леванте
3
Твенте
4
Хельсингборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
11
8
3
12
6
3
2
1
10
5
5
11
6
0
4
2
5
10
-5
4
6
1
1
4
9
12
-3
4
Команда
1
Анжи
2
Янг Бойз
3
Ливерпуль
4
Удинезе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
0
5
9
3
2
0
1
9
7
2
6
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 1
1
Атлетико
2
Виктория
3
Академика
4
Хапоэль ТА
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
1
3
9
3
3
0
0
8
1
7
9
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа 2
1
Боруссия М
2
АЕЛ
3
Марсель
4
Фенербахче
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
3
1
2
4
3
1
1
1
7
4
3
4
3
1
1
1
4
5
-1
4
Группа 3
1
Бордо
2
Ньюкасл
3
Маритиму
4
Брюгге
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
1
0
5
1
4
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
5
4
1
4
Группа 4
1
ФКСБ
2
Копенгаген
3
Мольде
4
Штутгарт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
Группа 5
1
Днепр
2
Наполи
3
ПСВ
4
АИК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
0
1
9
5
4
6
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
Группа 6
1
Базель
2
Генк
3
Фехервар
4
Спортинг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
1
0
5
1
4
7
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
2
0
3
2
1
5
Группа 7
1
Рубин
2
Интер
3
Партизан
4
Нефтчи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
1
2
0
5
4
1
5
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 8
1
Лион
2
Спарта
3
Атлетик
4
Хапоэль Ирони
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
2
1
0
7
3
4
7
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
4
7
-3
1
Группа 9
1
Лацио
2
Тоттенхэм
3
Панатинаикос
4
Марибор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
0
4
7
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
5
5
0
4
Группа 10
1
Металлист
2
Байер
3
Рапид
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
1
0
4
0
4
7
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
Группа 11
1
Ганновер-96
2
Леванте
3
Твенте
4
Хельсингборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
3
2
1
0
6
2
4
7
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
1
2
4
7
-3
1
Команда
1
Ливерпуль
2
Янг Бойз
3
Удинезе
4
Анжи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 1
1
Виктория
2
Атлетико
3
Хапоэль ТА
4
Академика
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
1
2
1
6
-5
1
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 2
1
Фенербахче
2
Боруссия М
3
Марсель
4
АЕЛ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
1
2
0
5
2
3
5
3
0
1
2
2
7
-5
1
3
0
0
3
1
9
-8
0
Группа 3
1
Бордо
2
Ньюкасл
3
Маритиму
4
Брюгге
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 4
1
Штутгарт
2
ФКСБ
3
Копенгаген
4
Мольде
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
3
4
6
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
Группа 5
1
Днепр
2
Наполи
3
ПСВ
4
АИК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
7
0
6
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
1
2
1
9
-8
1
Группа 6
1
Генк
2
Базель
3
Спортинг
4
Фехервар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
0
3
1
8
-7
0
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 7
1
Интер
2
Рубин
3
Нефтчи
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
5
1
6
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 8
1
Лион
2
Атлетик
3
Спарта
4
Хапоэль Ирони
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
6
2
7
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 9
1
Лацио
2
Тоттенхэм
3
Марибор
4
Панатинаикос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
2
3
5
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
0
3
1
5
-4
0
3
0
0
3
1
9
-8
0
Группа 10
1
Байер
2
Металлист
3
Русенборг
4
Рапид
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа 11
1
Ганновер-96
2
Леванте
3
Хельсингборг
4
Твенте
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
0
2
5
5
0
3
3
0
2
1
2
5
-3
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
5
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+