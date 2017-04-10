-
10.04.2017 12:00Полгода за Витселя, любители японцев и филиал «Барселоны». Новые факты об уникальности чемпионата КитаяПро Китай говорили слишком часто, но удивительных событий там происходит так много, что тему надо продолжать. Леонид Третьяков изучил эпизоды из жизни китайского футбола и дополнил наши знания о лиге, которая давно настроена стать лучшей.9
-
28.02.2017 15:00В Японии зимой цветет сакура, а в Китае распускаются денежные деревья. Мы собрали в одном материале главные трансферы, которые провернули китайские клубы в это межсезонье − от Акселя Витселя и Карлоса Тевеса до Саболча Хусти и Брауна Идейе.14