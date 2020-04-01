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03.07.2017 22:15Акинфеев уйдет из сборной из-за конфликта с Черчесовым. Терри – игрок «Астон Виллы». Дайджест событий дняРяд игроков сборной, возможно, имеют разногласия с Черчесовым. «Арсенал» рискует потерять Окслэда-Чемберлена. Терри перешел в «Астон Виллу». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.17
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20.01.2017 09:55Залечь на дно в Чемпионшипе. «Астон Вилла», «Кардифф» и другие серьезные английские клубы, которые разваливаютсяНижняя половина таблицы Чемпионшипа выглядит живописно. Тут хватает некогда великих или игравших в Премьер-лиге команд, не имеющих реальных шансов вернуться в элиту в этом сезоне. «Бомбардир» провел смотр неудачников Чемпионшипа.2
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08.01.2017 16:00В первых числах января состоялись пять сделок, прошедших мимо взоров болельщиков. Но в дальнейшем эти переходы окажутся куда важнее многомилионных трансферов звезд. «Бомбардир» рассказывает об этих удивительных трансферах.3