Рейна убежал на угловой, а его команда пропустила в пустые ворота

Обратно не спешил.

Найдите на этой фотографии вратаря «Астон Виллы» Пепе Рейну:

Правильно – его там нет. Шло уже добавленное время к матчу «Саутгемптона» и «Астон Виллы». «Саутгемптон» вел с минимальным счетом, а Рейна побежал на помощь к атаке. Вратарь «Саутгемптона» выбил мяч из штрафной, но Рейна не спешил обратно в ворота. Зря: игроки «Саутгемптона» вышли со своей половины через пару пасов и закатили мяч в сетку.

Игра так и закончилась со счетом 2:0 в пользу «Саутгемптона». Из-за этой победы команда сразу взлетела на 12 место и сравнялась по очкам с «Арсеналом» (у него матч в запасе). У «Астон Виллы» все хуже – «Вест Хэм» и «Уотфорд» уже в ближайших играх могут обойти «Астон Виллу» и отправить ее в зону вылета. В АПЛ «Астон Вилла» проиграла три матча подряд.

«Мои чувства – смущение от этого представления. Больше всего меня расстраивает отсутствие борьбы. Игроки разочаровали своими личными выступлениями. Нас заслуженно победили. Нашего качества игры просто не было. Некоторые из игроков так и не отошли от выхода в финал Кубка», – рассказал тренер «Астон Виллы» Дин Смит.

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