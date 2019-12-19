Оказаться на месте Гвардиолы? Ни за что!

Кажется, Пеп никогда не был в такой сложной ситуации.

За тренерскую карьеру Гвардиола слишком редко попадал в тяжелые условия. Был непростой последний сезон в «Барселоне», когда Пеп разошелся во мнении с руководством, проиграл чемпионат и вылетел в ЛЧ от «Челси»; но он пережил его безболезненно. В «Баварии» все было относительно гладко: да, вылетал из ЛЧ, но выигрывал все остальное, а когда попал под пресс, сразу ушел.

В «Ман Сити» все тоже было в порядке: в первом сезоне перестраивал команду, во втором и третьем взял АПЛ. Но этот сезон, и особенно последние месяцы, – просто жуть. Таких сложных ситуаций в карьере Гвардиолы еще не было.

Пять ударов по Гвардиоле

1. В начале сезона Пепу пришлось расстаться с женой – из-за работы она уехала в Барселону (у нее крупный бизнес в индустрии моды). До этого она управляла бизнесом из Манчестера, но обстоятельства заставили ее покинуть Англию. Гвардиола впервые в карьере остался без супруги рядом на долгое время.

2. Еще одна потеря – уход первого помощника и близкого друга Микеля Артеты, который в декабре возглавил «Арсенал». Когда только пошли слухи об уходе Артеты, Гвардиола обозначал, что не хочет терять помощника. И говорил, что считает Микеля потрясающим другом и тренером, вносящим огромный вклад в успехи «Сити».

3. Самый главный удар по психологии Пепа – практически вчистую проигранная АПЛ. Гвардиола всегда говорил, что котирует чемпионаты выше ЛЧ (Пеп считает, что именно на дистанции показывается истинный уровень команды). Сейчас отставание от «Ливерпуля» 25 очков, у «Сити» практически не осталось шансов. Гвардиолу это разбивает.

4. Апперкот – бан «Сити» в Лиге чемпионов на два сезона. Клуб будет подавать апелляции, но прямо сейчас вердикт вынесен – «Манчестер» остается без ЛЧ на ближайшие годы. Хоть Пеп и говорит, что Лига чемпионов для него не так важна, – это сильный удар по тренеру, который в последний раз выигрывал турнир девять сезонов назад.И которому это постоянно ставят в укор.

5. Дальше у Гвардиолы важнейшее испытание – «Реал» в Лиге чемпионов. Учитывая слабую игру команд Пепа в ЛЧ, безумно сильного Зидана в этом турнире, мощную форму «Реала» и наоборот слабую «Сити» – есть хорошая вероятность, что «Ман Сити» вылетит прямо из 1/8. Ничего не прогнозируем заранее и подчеркиваем – хорошая вероятность. При этом есть приличные шансы на проход «Сити» – это сильно поможет и клубу, и Гвардиоле морально.

Но в случае вылета – ох, как Пепу будет сложно. Он недавно говорил: «Я хочу выиграть Лигу чемпионов, мечтаю об этом и получу удовольствие от матчей с «Реалом». Я смогу увидеть, на что я способен». Кажется, поражение не только разобьет мечту, но и понизит самооценку Гвардиолы.

Еще одна преграда – тяжелейшее расписание на ближайший месяц. C 22 февраля по 21 марта «Сити» проведет восемь матчей (по два в неделю); соперники: «Лестер», «МЮ», Шеффилд», дважды «Реал» и «Челси».

Гвардиола летом может уйти из «Сити»?

Пеп постоянно повторяет, что не собирается уходить и как минимум доработает до конца контракта (истекает летом 2021). Но, естественно, появляется куча информации о возможном уходе. Чаще всего это слухи, но к некоторым источникам стоит прислушаться.

Например, авторитетные The Telegraph и ESPN после новости об исключении клуба из ЛЧ написали, что Пеп уже сомневается, останется ли в клубе на следующий сезон. Эти сомнения можно считать и в его словах: «Если мы не пройдем «Реал», тогда председатель клуба или спортивный директор может прийти и уволить меня, отметив, что я недостаточно хорош».

Осенью еще один надежный источник The Athletic писал, что Гвардиола может покинуть «Сити», если летом 2020-го клуб не купит двух-трех новичков. Тогда (осенью) требования Гвардиолы звучали адекватно и реалистично. Сейчас у «Сити» сложная ситуация: клуб оштрафовали и поставили в бюджетные рамки – больше много тратить они не смогут.

Плюс «Ман Сити» скорее всего еще и потеряет футболистов. Сане, который и так рвался уйти, теперь захочет свалить еще больше. Есть еще очень довольный Жезус, сидящий под Агуэро.

Возможно, появятся и другие недовольные лидеры – все-таки в «Сити» собраны амбициозные игроки, которым не в кайф пропускать два года ЛЧ. К тому же в «Сити, как и в большинстве клубов, действует схема, предполагающая большие бонусы за выход в Лигу чемпионов и успехи в ней. Оставшиеся игроки в любом случае потеряют в деньгах.

И хоть Пеп говорит, что уходить не собирается, он может сделать совсем скоро: в его контракте есть пункт, по которому он может свободно покинуть клуб уже этим летом.

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