Почему «Ливерпулю» так везет, а «Сити» – нет? И в везении ли дело?

Отвечаем на главный вопрос этого сезона АПЛ.

«Ман Сити» проиграл «Тоттенхэму» 0:2. Хотя по созданным моментам ощутимо превзошел соперника. «Сити» нанес в шесть раз больше ударов и перебил «Тоттенхэм» по моментам (3,23 – 0.42 по xG).

Иронично, что в матче первого круга между ними была похожая ситуация: «Сити» нанес 30 ударов (10 в створ), «Тоттенхэм» только три (два в створ), а игра закончилась вничью 2:2.

Слабая реализация «Сити», невезение, сверхреализация соперников продолжаются весь сезон. По допущенным голевым моментам у «Ман Сити» и «Ливерпуля» схожие цифры, но «Ливерпуль» пропустил на 14 голов меньше. По созданным: «Сити» создал на 13 голевых моментов больше, но опережает «Ливерпуль» всего на пять голов.

Зато в таблице «Ливерпуль» опережает «Сити» на 22 очка.

Что все это значит?

«Ливерпуль» в этом сезоне намного лучше играет в штрафной площади, чем «Сити»; и в своей, и в чужой. Злая ирония: действия в штрафных площадях – ключевые в футболе, из штрафных забиваются и пропускаются голы; но их сложнее всего объяснить цифрами/логикой и натренировать.

Но если искать объяснения: происходящее в штрафных – это а) мастерство (реализация в чужой, сопротивление в своей); б) банальное везение. На «Ливерпуль» в этом сезоне работают две эти вводные – да, они гениально играют в штрафных, но при этом им действительно везет.

В чужой штрафной «Ливерпуль» значительно лучше «Сити» реализует моменты. И лучше расчищает пространство для удобных ударов. В своей – «Ливерпуль» оказывает высокий уровень сопротивления на соперников.

Игроки «Ливерпуля» банально сильнее физически

Они лучше расталкивают и прицепляются к соперникам, играют головой, не оставляют больших свободных зон, быстро накрывают, блокируют удары. Соперники создают моменты для удара, но они часто оказываются невыгодными из-за давления защитников. Эти же приемы работают в атаке (особенно на стандартах). В этом, конечно, большая заслуга ван Дейка – монстра в обоих площадах.

Еще один важный фактор – долгое отсутствие Ляпорта у «Сити», главного в команде по физической борьбе. В прошлом сезоне Ляпорт играл во всех матчах, и проблемы «Сити» маскировались намного лучше. В этом – пропустил четыре месяца, и это сразу сказалось.

Так и выходит: «Сити» лишился лучшего и самого физически сильного защитника (Ляпорта), постоянно вылетал второй защ (Стоунс), а в обороне много играли Отаменди (очень много привозов) и Фернандиньо (никогда не играл в центре обороны, слаб для этой позиции физически).

Вот и разница.

Стандарты – тоже важный фактор

• Везение и мастерство: «Сити» хуже всех в АПЛ бьет пенальти (реализовали всего два из шести; привет, Жезус!). «Ливерпуль» забил пять из пяти.

• Физическая мощь и подготовка стандартов: «Ливерпуль» забил после восьми подач с угловых, пропустил – с одного; «Сити» реализовал четыре и пропустил четыре. В целом по стандартам у «Ливерпуля» разница забитых и пропущенных +8, у «Сити» всего +2.

И как же еще «Ливерпулю» везет

48% ударов соперников «Ливерпуля» летит мимо створа. В этом сезоне ни у одной команды в топ-5 лигах нет такого высокого показателя. Второй в этом компоненте «Интер» – их соперники промахиваются в 44% случаев. Остальные показатели в топ-5 лигах – ниже 40%.

И две добивки. Первая – в прошлом сезоне лучший показатель в топ-5 лигах был у «Страсбура» (39,3%). Вторая – за последние шесть сезонов зафиксировано только четыре случая, когда соперники команды промахивались болше 40%.

О чем это говорит? «Ливерпулю» правда везет. Их показатели – аномалия. Несмотря на действительно мощную физическую игру в своей штрафной, которая заставляет соперников чаще бить мимо.

Но, например, в прошлом сезоне соперники «Ливерпуля» промахивались в 32% случаев. Что могло за сезон так сильно измениться, что соперники стали промахиваться на 16% процентов чаще?

И тут еще одна важная причина, которая, возможно, играет самую большую роль. Кроме высокого качества игры, кроме класса игроков – у «Ливерпуля» очень мощная психология. В этом сезоне – психология победителей.

Возобновите свои ощущения, когда вы смотрите матчи «Ливерпуля» в этом сезоне. У вас тоже есть уверенность, что команда в любом случае победит? Даже если счет ничейный, а до конца игры осталось десять минут. И вспомните, именно таким был «МЮ» времен Фергюсона – когда команда побеждала еще до матчей.

Психология победителей порождает уверенность. Уверенность влияет на игру в ключевые моменты матчей (в своей и чужой штрафной; в конце игры). А все это вкупе добавляет команде везения. Вот только слишком пошло называть это везением. Это настоящая магия.

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