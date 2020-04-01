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    Рейна в Англии диагностировал коронавирус сам у себя и поборол его


    3.6
    Голосов: 7
    01.04.2020 15:55
    Говорит, что однажды не мог нормально дышать 25 минут.

    Последние события из жизни из карьеры Пепе Рейны:

    • 13 января: оформил полугодичное арендное соглашение с «Астон Виллой».

    • 18 января: сыграл свой дебютный матч в АПЛ за «Виллу».

    • 16 февраля: отбил свой первый пенальти в Премьер-лиге после возвращения – в матче с «Тоттенхэмом». Но потом сразу же пропустил с добивания.

    • 15 марта: рассказал изданию Goal, что сейчас важно прервать сезон на неопределенный срок из-за распространения коронавирусом.

    • 24 марта: признался, что переболел коронавирусом. Новый вирус он диагностировал себе сам, ссылаясь на собственные ощущения – дальше несколько дней провел в изоляции. В Англии на данный момент делают тесты на вирус только тяжелобольным. Остальные же проходят лечения самостоятельно и на дому.

    Рейна говорил:

    «Врачи дали мне всю необходимую информацию, а также протокол, которому я должен следовать. В Англии мазки делают только тяжелобольным. В моем случае сомнений не было – вирус. Физически я хорошо отреагировал на него, не считая нескольких непростых моментов. У меня как будто был грипп, только тяжелее».

    За несколько дней до этого Рейне стало плохо. Как он позже сам признавался, кашель усиливался с каждым часом, температура поднималась, мышцы болели.

    «Я был изолирован после первых симптомов вируса. Лихорадка, сухой кашель, головная боль, которая никогда не покидала меня, это чувство истощения. Я испугался, когда не мог нормально дышать в течение 25 минут. Как будто мое горло внезапно сузилось, и воздух не мог поступать в легкие. Первые шесть-восемь дней я провел взаперти».

    Сейчас Рейне лучше. Он по-прежнему соблюдает карантин – с ним регулярно поддерживают связь врачи «Астон Виллы» и «Милана».

    Трансфер в Англию – мечта Рейны. Он заскучал на скамейке «Милана» и нуждался в новом вызове

    «Милан» безальтернативно гарантировал Рейне только одну позицию – на лавке. Место в основе занято Джанлуиджи Доннаруммой, и Рейна прекрасно понимал это, когда переходил в «Милан» почти два года назад.

    В октябре-2019 он заскучал: «Я хотел бы больше играть. Я знаю, что в «Милане» это трудно, потому что номер 1 здесь Джиджи. Он великолепен. А «Милан» делает правильное делая, ориентируясь на своего воспитанника. Я много могу говорить о моем желании чаще выходить на поле. Но зачем? Мне нужно действовать».

    За полтора года «Милан» предложил ему чуть больше тысячи игровых минут. Сейчас в АПЛ он бессменно отыграл уже 6 матчей (пропустил 13 голов, при нем «Вилла» по разу выиграла и сыграла вничью и проиграла в четырех встречах). И Рейна доволен:

    «Я в аренде до мая. Но, может быть, все затянется на июнь, июль, август. Я приехал в Бирмингем, потому что мне нужно было играть каждые выходные, я хотел снова почувствовать себя главным героем, и вызов, предложенный «Астон Виллой» был идеальным. Теперь я не знаю, когда и как это закончится».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS,
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 7
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 апреля 2020, 00:32

      У нас в Марий Эл в конце февраля начало марта был карантин. Более 4000 больных ОРВИ. Население республики 600 тыс. Т.е это 1/150 чел. Ни кого не закрывали в квартирах, никому не делали тесты.
      По-ходу макаронавирус давно уже прошёл по России, просто на него не обращали внимания.

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