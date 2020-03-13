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    Жить без футбола грустно и сложно


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    Голосов: 1
    Сегодня, 19:22
    А вы как?

    Пустые стадионы. Остановленные лиги и еврокубки. Возможная отмена-перенос чемпионата Европы. Зараженные футболисты и тренеры.

    Самый глобальный карантин в истории футбола.

    Сначала казалось, что это китайские приколы. Что это где-то далеко, не с нами и не у нас. Что это очередная штука для конспирологов, фантазеров и паникеров; возможно, какие-то локальные политические игры. Так казалось, пока это не задело футбол.

    Гимн Лиги чемпионов на пустых стадионах разрывал влюбленное в футбол сердце. Отмена матчей Серии А – напрягала и тихо расстраивала. Но потом наступила та самая неделя – мрачная и психологически сложная.

    Та неделя, когда заходишь на «Бомбардир» в ленту новостей, а там: «приостановлен», «отменен», «заразился», «без зрителей». И самый сильный эффект – остановка всех лиг буквально за пару дней. То, что казалось неприкосновенным и вечно работающим – остановилось. Ох.

    Успокоились, осознали. Теперь – менять привычки и планы. Осваиваться и жить по-новому. Не открывать приложения с результатами, не начинать утро с обзоров, не высвобождать выходные для матчей, сидеть в барах под музыку, а не под голос комментатора.

    Сложновато, да. Но в мире еще куча всего интересного. Обернуть бы эту паузу в пользу. Подумать, посмотреть, послушать, почитать. Подождать. Осмыслить. Понять. А потом вернуться.

    Тем более, впереди еще долгое – болезненное, но увлекательное – пережевывание последствий: экономических, социальных, культурных. Футбольных. Короче, увлекательно будет в любом случае.

    И давайте помнить: главное сейчас – здоровье и жизни людей. Остальное не так важно. Даже футбол.

    А он вернется. Это вообще без сомнений. Пройдет время, и эти месяцы без игры нам покажутся маленькой аномалией, странным периодом.

    Сейчас сложно, да. Но, кажется, стоит потерпеть хотя бы ради тех эмоций и чувств, когда футбол вернется. Вот тогда мы – а представьте, что мы испытаем. И каждый для себя поймет, что футбол для него значит на самом деле.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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