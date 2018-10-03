В тренера кинули капусту. Через день его уволили

Крайняя стадия ненависти.

UPD: «Астон Вилла» объявила об увольнении Брюса.

Когда «Астон Вилла» чуть не вернулась в АПЛ, Стива Брюса все хвалили. Летом в его жизни случилось несколько разочарований. Сначала сорвался трансфер креативного защитника Джо Брайана, потом не удалось вернуть в команду Джона Терри. В турнирном положении тоже все не очень: 12-е место и всего три победы за 11 матчей. Руководство клуба пока на Брюса не давит, но болельщики и бывшие игроки бесконечно нападают.

Игра с «Престоном» – пик активности. «Астон Вилла» вела со счетом 2:0, потом проигрывала и осталась в меньшинстве, сравняла счет и не забила пенальти.

twit text — TheNinetyTwo (@TheNinetyTwo_) 2 октября 2018 г.

Стив Брюс во время пенальти вел себя так. И это тоже не понравилось фанатам.

twit text — Guy Bradley (@GuyBradley) 2 октября 2018 г.

Любую другую команду хвалили бы за спектакль, но Стива Брюса и его «Астон Виллу» лишний раз опустили. Один из болельщиков кинул в него кочан капусты.

twit text — villareport (@villareport) 2 октября 2018 г.

«К счастью, фанат промахнулся. Он кинул эту капусту еще до матча. На мой взгляд, это позорно для такого клуба. Мы наблюдаем больное общество, в котором нет никакого уважения. Меня удивляет такое неприемлемое поведение», – отреагировал Стив Брюс. Его положение сейчас ужасно, а трибуны поют, что Брюсу пора уходить.

twit text — Charlie Hicks (@CharlieYidz) 28 сентября 2018 г.

Сейчас Брюса не поддерживает вообще никто. Бывший игрок «Астон Виллы» Гарри Томпсон тоже выступил с критикой:

«Его удача закончилась. Прошлой ночью «Вилла» вела 2:0 и не победила. Теперь это похоже на поражение. Я просто не знаю, куда идет Брюс. Вероятно ему дадут отработать игру с «Миллуолом», но дальше будут приняты решения. Он просит время, но не может жаловаться, потому что ему дали все желаемое. Он хотел Роберта Снодграсса в прошлом сезоне и получил его. Он хотел опытных игроков и получил их – в этом сезоне есть Тэмми Абрахам и Янник Боласи. Стив выглядит избитым человеком. Когда вы что-то просите и получаете, надо выигрывать. Если вы не побеждаете, люди будут против вас».

«Астон Вилла» все еще имеет крутой состав и задачу по выходу в АПЛ. Кажется, дальше уже без Брюса.