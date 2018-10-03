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    В тренера кинули капусту. Через день его уволили


    4.3
    Голосов: 7
    03.10.2018 13:35
    Крайняя стадия ненависти.

    UPD: «Астон Вилла» объявила об увольнении Брюса.

    Когда «Астон Вилла» чуть не вернулась в АПЛ, Стива Брюса все хвалили. Летом в его жизни случилось несколько разочарований. Сначала сорвался трансфер креативного защитника Джо Брайана, потом не удалось вернуть в команду Джона Терри. В турнирном положении тоже все не очень: 12-е место и всего три победы за 11 матчей. Руководство клуба пока на Брюса не давит, но болельщики и бывшие игроки бесконечно нападают.

    Игра с «Престоном» – пик активности. «Астон Вилла» вела со счетом 2:0, потом проигрывала и осталась в меньшинстве, сравняла счет и не забила пенальти.

    Стив Брюс во время пенальти вел себя так. И это тоже не понравилось фанатам.

    Любую другую команду хвалили бы за спектакль, но Стива Брюса и его «Астон Виллу» лишний раз опустили. Один из болельщиков кинул в него кочан капусты.

    «К счастью, фанат промахнулся. Он кинул эту капусту еще до матча. На мой взгляд, это позорно для такого клуба. Мы наблюдаем больное общество, в котором нет никакого уважения. Меня удивляет такое неприемлемое поведение», – отреагировал Стив Брюс. Его положение сейчас ужасно, а трибуны поют, что Брюсу пора уходить.

    Сейчас Брюса не поддерживает вообще никто. Бывший игрок «Астон Виллы» Гарри Томпсон тоже выступил с критикой:

    «Его удача закончилась. Прошлой ночью «Вилла» вела 2:0 и не победила. Теперь это похоже на поражение. Я просто не знаю, куда идет Брюс. Вероятно ему дадут отработать игру с «Миллуолом», но дальше будут приняты решения. Он просит время, но не может жаловаться, потому что ему дали все желаемое. Он хотел Роберта Снодграсса в прошлом сезоне и получил его. Он хотел опытных игроков и получил их – в этом сезоне есть Тэмми Абрахам и Янник Боласи. Стив выглядит избитым человеком. Когда вы что-то просите и получаете, надо выигрывать. Если вы не побеждаете, люди будут против вас».

    «Астон Вилла» все еще имеет крутой состав и задачу по выходу в АПЛ. Кажется, дальше уже без Брюса.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter, Soccer on Sunday
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 7
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball 4 октября 2018, 10:10

      На видео Брюс нервничает по поводу пенальти, но старается не показывать. А капуста ??? Блин, как там досматривают на КПП если качан капусты не нашли ??? А если нашли, то ризонно задать вопрос - Зачем он тебе на стадионе ??? Хрумкать вместо чипсов ??? Худеешь ???

      0
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      Рейтинг: +7402

      Старикан 4 октября 2018, 09:41

      На фото такая физиономия, что скорее всего капуста прилетела ему в голову...

      1
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 3 октября 2018, 22:21

      Хоть не какашку, уже хорошо!!!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 октября 2018, 19:58

      Таков мир спорта, да и вообще мир. Пока ты на коне - тебе все рады, а как проблемы появляются, то вокруг одни волки.
      Ситуация не из приятных, но Брюс, похоже, излишне драматизирует.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 октября 2018, 15:21

      Я думал автор ответит на главный вопрос - почему именно капуста???

      2
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