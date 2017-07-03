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    Акинфеев уйдет из сборной из-за конфликта с Черчесовым. Терри – игрок «Астон Виллы». Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    03.07.2017 22:15
    Ряд игроков сборной, возможно, имеют разногласия с Черчесовым. «Арсенал» рискует потерять Окслэда-Чемберлена. Терри перешел в «Астон Виллу». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Интер» предлагает за Ди Марию 50 миллионов

    Состав «Интера» в текущее межсезонье может пополнить полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, сообщает Tuttosport. Итальянцы готовы предложить за 29-летнего аргентинца 50 миллионов евро. Зарплата футболиста в новом клубе составит 7,5 миллиона евро за сезон, а контракт будет рассчитан на четыре года.

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    В «Атлетико» хотят продлить контракт с Симеоне до 2020 года

    Руководство «Атлетико» рассчитывает продлить контракт с главным тренером команды Диего Симеоне до 2020 года. В мадридском клубе намерены склонить Симеоне к подписанию долгосрочного контракта, обещая ему серьезные покупки для того, чтобы составить конкуренцию испанским грандам. Действующее соглашение аргентинского тренера с клубом рассчитано до середины 2018 года.

    «Арсенал» не смог договориться с Окслэдом-Чемберленом о продлении контракта

    Руководство «Арсенала» не смогло уговорить Алекса Окслэда-Чемберлена о продлении контракта. Текущее соглашение 23-летнего англичанина заканчивается летом 2018 года. В связи с этим он может сменить клубную прописку уже этим летом.

    Известно, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении этого футболиста. За него может быть предложена сумма в размере 25 миллионов фунтов стерлингов.

    Акинфеев может прекратить выступления за сборную России из-за Черчесова

    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев может покинуть ряды национальной команды из-за главного тренера Станислава Черчесова. По информации источника, 31-летний страж ворот пригрозил наставнику уходом из сборной, так как не готов терпеть жесткий характер 53-летнего специалиста.

    Сообщается, что по этой же причине от выступлений за Россию отказался защитник Василий Березуцкий. У нападающего Федора Смолова также имеется конфликт с Черчесовым. Форвард Артем Дзюба и хавбек Алан Дзагоев отсутствуют в команде тоже из-за разногласий с тренером.

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    Терри стал игроком «Астон Виллы»

    «Астон Вилла» объявила о заключении контракта с экс-защитником «Челси» Джоном Терри. Срок соглашения составил один год.

    Официально: Чалханоглу – игрок «Милана»

    Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу подписал контракт с «Миланом» до 2021 года. «Байер» заработал на переходе 20 миллионов евро. В случае удачного выступления 23-летнего хавбека в новом клубе леверкузенцы получат еще 4 миллиона в качестве бонусов.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +11

      spartak 1983 5 июля 2017, 03:35

      не велика потеря

      0
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      Рейтинг: +151

      rerih 4 июля 2017, 22:38

      Чуть зажали и слабачки запищали..., да и черчес не тренер для сборной...имхо

      0
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 4 июля 2017, 11:23

      Все указывает на то, что Черчесов не может руководить сборной, он в лучшем случае клубный тренер. В сборную приезжают готовые игроки, а он пытается что-то лепить из них, а слепить из "этого" ничего не получается.

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 4 июля 2017, 07:04

      не велика потеря.пусть уходит-давно пора

      2
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 4 июля 2017, 06:58

      Так же сборной нужен тренер,а не фраер!!!

      2
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      Рейтинг: +71

      Партос 4 июля 2017, 06:58

      Теперь понятно, почему наша сборная в жопе. Половина состава сачки, они тренера боятся. Конечно Березуцкий в сборной сидел, когда папа Слуцкий рядышком был, всем бы так. Сами бегать - не хотим, тренер заставляет - да ну такого тренера. Да валите из сборной, в ней и не нужны те кто не хочет играть за страну. Опять санту-барбару устроили.

      2
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 4 июля 2017, 06:53

      Сборной нужны игроки а не фрайера на подобие Акина...

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 4 июля 2017, 06:42

      Акинфеева давно менять надо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -17

      Марсович 4 июля 2017, 06:27

      Черчесов мертвый, как и игрроки.

      -1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 июля 2017, 06:01

      кому же нравится против шерсти...

      0
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