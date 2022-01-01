Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
16
9
7
13
6
3
1
2
7
6
1
10
6
1
2
3
6
12
-6
5
6
0
4
2
5
7
-2
4
Группа B
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
17
6
11
18
6
3
0
3
6
8
-2
9
6
2
1
3
9
8
1
7
6
0
1
5
4
14
-10
1
Группа C
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
6
5
1
11
6
3
1
2
4
3
1
10
6
2
1
3
6
6
0
7
6
1
2
3
3
5
-2
5
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
11
3
8
14
6
2
2
2
7
7
0
8
6
2
1
3
4
7
-3
7
6
0
3
3
2
7
-5
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
12
2
10
16
6
4
1
1
13
3
10
13
6
1
0
5
4
13
-9
3
6
1
0
5
2
13
-11
3
Группа F
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
7
2
5
12
6
3
1
2
12
9
3
10
6
3
1
2
11
6
5
10
6
0
1
5
3
16
-13
1
Группа G
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
4
0
12
5
7
10
6
3
1
2
6
9
-3
10
6
1
3
2
8
8
0
6
6
1
2
3
8
12
-4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
17
5
12
18
6
3
0
3
9
11
-2
9
6
2
1
3
10
10
0
7
6
0
1
5
6
16
-10
1
Группа I
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
14
8
6
11
6
2
3
1
7
6
1
9
6
2
1
3
9
11
-2
7
6
1
2
3
8
13
-5
5
Группа J
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
8
8
0
12
6
4
0
2
18
6
12
12
6
3
1
2
7
9
-2
10
6
0
1
5
4
14
-10
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
10
7
3
11
6
3
0
3
7
8
-1
9
6
2
2
2
7
7
0
8
6
1
2
3
6
8
-2
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
3
2
0
1
5
4
1
6
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
2
7
-5
1
Группа 1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
0
3
3
9
-6
0
Группа 2
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
1
3
9
3
2
1
0
3
0
3
7
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
4
0
4
7
3
2
0
1
3
2
1
6
3
0
2
1
2
4
-2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
5
1
4
6
3
0
0
3
1
6
-5
0
3
0
0
3
1
10
-9
0
Группа 5
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
1
4
7
3
2
1
0
8
2
6
7
3
2
0
1
9
5
4
6
3
0
1
2
0
3
-3
1
Группа 6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
2
7
7
3
2
1
0
3
0
3
7
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
1
1
8
8
0
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
1
9
9
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
1
1
6
5
1
4
3
0
0
3
3
8
-5
0
Группа 8
1
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
1
6
7
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
1
1
6
5
1
4
3
1
0
2
5
6
-1
3
Группа 9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
3
3
9
3
3
0
0
14
1
13
9
3
3
0
0
5
2
3
9
3
0
1
2
2
4
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
2
2
6
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
10
6
4
6
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
2
3
-1
2
Группа 1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
5
5
9
3
1
0
2
4
4
0
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
0
1
2
1
5
-4
1
Группа 2
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
1
3
-2
3
3
0
2
1
2
4
-2
2
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
0
1
2
0
3
-3
1
3
0
1
2
1
5
-4
1
3
0
1
2
3
7
-4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
1
0
8
2
6
7
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
1
0
2
1
3
-2
3
Группа 5
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
3
13
-10
0
Группа 6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
0
3
0
3
3
0
3
3
1
0
2
3
9
-6
3
3
0
1
2
5
7
-2
1
3
0
1
2
0
4
-4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
4
3
9
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
1
2
3
8
-5
1
Группа 8
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
1
1
7
7
0
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
1
2
2
8
-6
1
Группа 9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
1
2
2
7
-5
1
3
0
0
3
2
10
-8
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
2
1
3
5
-2
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире