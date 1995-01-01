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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
15:29
«Зенит» – «Пари НН»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
15:00
Видео
Защитник «Спартака» Дуарте привез пенальти и получил желтую карточку в дебютном матче РПЛ
2
14:38
Федун проигнорировал вопрос о причинах продажи «Спартака»
2
14:24
Оффтоп
Костомаров начал приходить в сознание. Он уже может двигаться
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Все новости
15:33
Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:32
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:30
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«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
15:25
«Ахмат» – «Оренбург»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
15:11
Семин высказался о матче «Ростов» – «Локомотив»
14:55
Тренер «Челси» Поттер назвал сроки восстановления Тиаго Силвы
14:49
«Скоро!». Юран – о возвращении к работе в РПЛ
1
14:42
Видео
Фигуристка Щербакова нанесла символический удар перед матчем «Спартак» – «Урал»
14:32
Защитник «Спартака» Чернов травмировался в матче с «Уралом»
14:12
Стало известно, сколько бюджетных денег выделили на подготовку стадионов к внедрению Fan ID
1
13:58
«Интер» готовит предложение по полузащитнику «Барселоны»
13:54
Орлов прокомментировал уголовное преследование Промеса
1
13:50
Директор «Лацио» Таре оценил игру Миранчука в составе «Торино»
13:44
Лещук рассказал о конфликте Черчесова с Егором Кридом
2
13:32
Фото
«Спартак» показал афишу матча с «Уралом», стилизованную под фильм от Marvel
3
13:23
Саутгейт определился с будущим Гринвуда в сборной Англии
2
13:15
Украинский клуб отказался от сотрудничества с Joma из-за работы компании в России
9
12:59
«Это попытка вымогательства». Адвокат – об обвинении Хакими в изнасиловании
12:54
«Спартак» – «Урал»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
6
12:49
Реклама
«Спартак» победил «Урал» в пяти последних матчах. Серия продолжится сегодня?
12:42
«Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мертвый». Лещук – об Овечкине
12:40
Оффтоп
Российский вратарь подрался с голкипером соперника в матче АХЛ
12:32
Оффтоп
Первой ракетке мира Джоковичу отказали во въезде в США
12:27
Защитник «Зенита» Ренан высказался о дебютном вызове в сборную Бразилии
1
12:26
Во 2-м по силе дивизионе Нидерландов матч закончился со счетом 13:0
12:19
Роналду отреагировал на камбэк «Аль-Насра» в матче с последней командой чемпионата Саудовской Аравии
12:13
«Для меня это липа, вымогательство денег». Быстров – об обвинении Алвеса в изнасиловании
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11:58
Руководство «Реала» разочаровано работой Анчелотти
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Люфтетари - результаты
Город
Гирокастра
Дивизион
Албания-Суперлига
Сайт
http://ks-luftetari.weebly.com/
Статьи
Результаты
Турниры:
Лига Европы. Квалификация 2018/2019
Лига Европы (2018/2019), ответный матч
Квалификация, 1 раунд
ответный матч
19 июля, четверг
21:00
Люфтетари
3:3
Вентспилс
Лига Европы (2018/2019), первый матч
Квалификация, 1 раунд
первый матч
12 июля, четверг
17:45
Вентспилс
5:0
Люфтетари
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Возрастное ограничение
18+
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