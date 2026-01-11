Матч 19 тура Ла Лиги между «Севильей» и «Сельтой» пройдет 12 января и станет важным для обеих команд с точки зрения турнирных задач. Андалусийцы продолжают нестабильный отрезок сезона и после крупного домашнего поражения от «Леванте» опустились в середину таблицы. «Сельта», напротив, набрала хороший ход, приблизившись к еврокубковой зоне и демонстрируя уверенную игру в атаке. Очная встреча обещает быть напряженной, с обилием борьбы и моментами у обоих ворот.

«Севилья»

Команда переживает сложный период. «Севилья» проиграла три последних матча во всех турнирах и регулярно допускает ошибки в обороне. В последних пяти играх андалусийцы пропустили 7 мячей, при этом забивают в среднем лишь один гол за матч. Несмотря на это, дома «Севилья» традиционно опасна и забивает «Сельте» в 12 очных матчах подряд.

«Сельта»

Галисийцы подходят к игре в более стабильном состоянии. Победа над «Валенсией» со счетом 4:1 подтвердила атакующий потенциал команды. «Сельта» не проигрывает в четырех последних матчах Ла Лиги и в среднем забивает 1.80 гола за игру на отрезке из пяти встреч. При этом оборона действует относительно надежно, пропуская около одного мяча за матч.

Факты о командах

«Севилья»

Проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 3 играх подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено за последние 5 матчей

Забивает «Сельте» в 12 очных матчах подряд

«Сельта»

Не проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено за последние 5 матчей

Забивает «Севилье» в 6 из 8 последних очных встреч

Прогноз на матч «Севилья» – «Сельта»

С учетом текущей формы команд «Сельта» выглядит более сбалансированной и стабильной. «Севилья» способна навязать борьбу дома, но проблемы в обороне и серия поражений снижают ее шансы на победу. Оптимальным вариантом выглядит ставка против поражения гостей, а также ставка на результативный матч.

Рекомендованные ставки: