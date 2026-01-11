Введите ваш ник на сайте
«Севилья» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 12 января 2026 с коэффициентом 1.47

11 января 2026 9:44
Севилья - Сельта
12 янв. 2026, понедельник 23:00 | Испания. Примера, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.47
Сельта не проиграет (X2)
Сделать ставку

Матч 19 тура Ла Лиги между «Севильей» и «Сельтой» пройдет 12 января и станет важным для обеих команд с точки зрения турнирных задач. Андалусийцы продолжают нестабильный отрезок сезона и после крупного домашнего поражения от «Леванте» опустились в середину таблицы. «Сельта», напротив, набрала хороший ход, приблизившись к еврокубковой зоне и демонстрируя уверенную игру в атаке. Очная встреча обещает быть напряженной, с обилием борьбы и моментами у обоих ворот.

«Севилья»

Команда переживает сложный период. «Севилья» проиграла три последних матча во всех турнирах и регулярно допускает ошибки в обороне. В последних пяти играх андалусийцы пропустили 7 мячей, при этом забивают в среднем лишь один гол за матч. Несмотря на это, дома «Севилья» традиционно опасна и забивает «Сельте» в 12 очных матчах подряд.

«Сельта»

Галисийцы подходят к игре в более стабильном состоянии. Победа над «Валенсией» со счетом 4:1 подтвердила атакующий потенциал команды. «Сельта» не проигрывает в четырех последних матчах Ла Лиги и в среднем забивает 1.80 гола за игру на отрезке из пяти встреч. При этом оборона действует относительно надежно, пропуская около одного мяча за матч.

Факты о командах

«Севилья»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 играх подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено за последние 5 матчей
  • Забивает «Сельте» в 12 очных матчах подряд

«Сельта»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено за последние 5 матчей
  • Забивает «Севилье» в 6 из 8 последних очных встреч

Личные встречи
38% (11)
28% (8)
34% (10)
44
Забитых мячей
39
1.52
В среднем за матч
1.34
4:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 1
12.01.2026
Сельта
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
3 : 2
10.05.2025
Севилья
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1 : 0
14.12.2024
Сельта
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1 : 2
17.03.2024
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
1 : 1
04.11.2023
Севилья
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
2 : 2
07.04.2023
Сельта
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
1 : 1
30.12.2022
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
2 : 2
22.01.2022
Сельта
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
0 : 1
17.10.2021
Севилья
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
3 : 4
12.04.2021
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
4 : 2
21.11.2020
Сельта
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
2 : 1
09.02.2020
Севилья
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 1
30.08.2019
Сельта
Испания. Примера, 22 тур
Сельта
1 : 0
02.02.2019
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2 : 1
07.10.2018
Сельта
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
4 : 0
07.04.2018
Севилья
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
2 : 1
18.11.2017
Сельта
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
2 : 1
27.04.2017
Сельта
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
0 : 3
11.12.2016
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Сельта
2 : 2
11.02.2016
Севилья
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
1 : 1
07.02.2016
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Севилья
4 : 0
04.02.2016
Сельта
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1 : 2
20.09.2015
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1 : 1
10.05.2015
Севилья
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1 : 0
03.01.2015
Сельта
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
1 : 0
29.03.2014
Севилья
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 1
03.11.2013
Сельта
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
4 : 1
05.03.2013
Сельта
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
2 : 0
05.10.2012
Севилья
Показать все

Прогноз на матч «Севилья» – «Сельта»

С учетом текущей формы команд «Сельта» выглядит более сбалансированной и стабильной. «Севилья» способна навязать борьбу дома, но проблемы в обороне и серия поражений снижают ее шансы на победу. Оптимальным вариантом выглядит ставка против поражения гостей, а также ставка на результативный матч.

Рекомендованные ставки:

  • Сельта не проиграет (X2) – коэффициент 1.47
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75

1.47
Сельта не проиграет (X2)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Сельта Севилья
