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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сельта
Севилья - Сельта: обзор матча 18 ноября 2017
Севилья
18.11.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
36'
Л. Муриэль
48'
Нолито
13'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сельта
Желтая карточка
Д. Сорья
90'
+2
89'
Желтая карточка
Х. Кастро
Желтая карточка
Г. Писсаро
86'
62'
Желтая карточка
Я. Аспас
ГОЛ! 2:1!
Нолито
Пас отдал
П. Сарабия
48'
ГОЛ! 1:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Й. Гайс
36'
Желтая карточка
С. Корчиа
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
П. Систо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Гансо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-3-2-2
13
Сорья
18
Эскудеро
2
Лангле
14
Корчиа
15
Н'Зонзи
19
Писсаро
30
Гайс
20
Васкес
7
Сарабия
3
Нолито
10
Муриэль
4-4-2
22
Мальо
21
Гомес
22
Кабрал
17
Кастро
77
Систо
68
Лоботка
19
Эрнандес
10
Васс
10
Аспас
9
Гомес
Остались в запасе
Севилья
Сельта
15
Серхио Рико
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Гансо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Гансо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Севилья - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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