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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сельта
Севилья - Сельта: обзор матча 07 апреля 2023
Севилья
07.04.2023, пятница, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 2
Завершен
Сельта
43'
Ю. Эн-Несири
81'
М. Акунья
90'
М. Родригес
90+4'
Г. Пасьенса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Сельта
Красная карточка
М. Акунья
90'
+6
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Г. Пасьенса
Пас отдал
У. Мальо
90'
ГОЛ! 2:1!
М. Родригес
Пас отдал
Й. Ларсен
Желтая карточка
А. Теллес
83'
ГОЛ! 2:0!
М. Акунья
81'
Замена
А. Теллес
️️️️
Б. Хиль
78'
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
78'
77'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Х. Сеферович
77'
Замена
М. Родригес
️️️️
К. Перес
77'
Замена
О. Родригес
️️️️
Ф. Бельтран
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Сусо
73'
Желтая карточка
Х. Навас
63'
61'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Тапиа
Замена
О. Торрес
️️️️
Э. Ламела
61'
46'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Ф. Серви
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Серви
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
43'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Сусо
43'
Вторая желтая
П. Гуйе
19'
13'
Желтая карточка
К. Перес
Желтая карточка
П. Гуйе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Фернандо
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Сельта
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
31
Хави Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
13
Кристиан Жоэль
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Дмитрович
21
Акунья
5
Баде
16
Навас
5
Фернандо
18
Гуйе
8
Гудель
17
Хиль
10
Сусо
9
Ламела
21
Эн-Несири
4-1-1-1-3
25
Вильяр
22
Мальо
4
Айду
14
Нуньес
22
Галан
13
Тапиа
8
Бельтран
23
Перес
10
Серви
10
Аспас
9
Сеферович
17
Хиль
13
Теллес
13
Теллес
17
Хиль
10
Сусо
29
Монтиэль
29
Монтиэль
10
Сусо
9
Ламела
8
Торрес
8
Торрес
9
Ламела
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
10
Серви
17
де ла Торре
17
де ла Торре
10
Серви
8
Бельтран
14
Родригес
14
Родригес
8
Бельтран
23
Перес
22
Родригес
22
Родригес
23
Перес
13
Тапиа
9
Пасьенса
9
Пасьенса
13
Тапиа
9
Сеферович
22
Ларсен
22
Ларсен
9
Сеферович
Остались в запасе
Севилья
Сельта
37
Яссин Буну
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
31
Хави Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
13
Кристиан Жоэль
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
31
Хави Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
13
Кристиан Жоэль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Севилья - Сельта
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Okko
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