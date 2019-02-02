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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Севилья
Сельта - Севилья: обзор матча 02 февраля 2019
Сельта
02.02.2019, суббота, 22:45
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
73'
О. Йокушлу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Севилья
Желтая карточка
Б. Мендес
90'
89'
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
Д. Костас
88'
88'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
Ф. Бельтран
80'
ГОЛ! 1:0!
О. Йокушлу
73'
63'
Желтая карточка
С. Гомес
Желтая карточка
О. Йокушлу
49'
29'
Желтая карточка
П. Сарабия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Роке Меса
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
4-3-2-1
36
Бланко
17
Юнка
14
Араужо
22
Кабрал
22
Мальо
19
Санчес
8
Бельтран
5
Йокушлу
17
Буфал
10
Мендес
9
Гомес
4-1-3-2
31
Вацлик
24
Кьер
25
Меркадо
13
Арана
21
Гомес
11
Банега
7
Сарабия
20
Васкес
10
Промес
19
Силва
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Сельта
Севилья
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
16
Роке Меса
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
16
Роке Меса
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Сельта - Севилья
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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