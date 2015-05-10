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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Севилья
Сельта - Севилья: обзор матча 10 мая 2015
Сельта
10.05.2015, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
58'
С. Мина (П)
8'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Севилья
Желтая карточка
Д. Костас
90'
+1
Замена
Л. Мадинда
️️️️
П. Эрнандес
83'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Шарлес
75'
74'
Замена
Витоло
️️️️
Д. Суарес
68'
Замена
А. Видаль
️️️️
Д. Фигейраш
61'
Замена
К. Бакка
️️️️
Я. Аспас
59'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Мина
58'
57'
Желтая карточка
А. Аррибас
Желтая карточка
С. Мина
45'
+2
Желтая карточка
А. Фернандес
45'
+1
41'
Желтая карточка
С. Рико
40'
Желтая карточка
Я. Аспас
36'
Желтая карточка
Коке
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Я. Аспас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
17
Кастро
4
Костас
3
Фонтас
21
Гомес
19
Эрнандес
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Орельяна
19
Шарлес
77
Мина
3-3-1-1-2
15
Серхио Рико
15
Колоджейчак
14
Аррибас
90
Фигейраш
23
Коке
20
Крыховяк
3
Наварро
10
Иборра
4
Суарес
10
Аспас
9
Гамейро
19
Шарлес
10
Бонгонда
10
Бонгонда
19
Шарлес
19
Эрнандес
8
Мадинда
8
Мадинда
19
Эрнандес
90
Фигейраш
22
Видаль
22
Видаль
90
Фигейраш
4
Суарес
7
Витоло
7
Витоло
4
Суарес
10
Аспас
70
Бакка
70
Бакка
10
Аспас
Остались в запасе
Сельта
Севилья
36
Рубен Бланко
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
25
Мариано Барбоса
ВР
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Сельта - Севилья
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Балаидос
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