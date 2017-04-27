Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сельта
Севилья - Сельта: обзор матча 27 апреля 2017
Севилья
27.04.2017, четверг, 21:30
Испания. Примера, 34 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
49'
Х. Корреа
79'
В. Бен-Йеддер
53'
Я. Аспас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сельта
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Гансо
87'
85'
Замена
К. Бове
️️️️
П. Систо
81'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Васс
ГОЛ! 2:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
С. Насри
79'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
С. Йоветич
76'
65'
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
Д. Гуидетти
Замена
С. Насри
️️️️
П. Сарабия
64'
61'
Желтая карточка
Г. Кабрал
56'
Вторая желтая
П. Эрнандес
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Аспас
ГОЛ! 1:0!
Х. Корреа
Пас отдал
В. Иборра
49'
38'
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
П. Сарабия
27'
16'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Гансо
АП
10
Висенте Иборра
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
22
Неманья Радойя
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Матиас Краневиттер
ОП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
2
Пареха
2
Лангле
25
Мариано
15
Н'Зонзи
10
Иборра
10
Гансо
7
Сарабия
32
Корреа
9
Йоветич
4-4-2
1
Альварес
22
Мальо
3
Фонтас
22
Кабрал
17
Кастро
22
Радойя
19
Эрнандес
77
Систо
10
Васс
11
Гуидетти
10
Аспас
7
Сарабия
14
Насри
14
Насри
7
Сарабия
10
Гансо
5
Краневиттер
5
Краневиттер
10
Гансо
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
10
Васс
10
Бонгонда
10
Бонгонда
10
Васс
11
Гуидетти
14
Ронкалья
14
Ронкалья
11
Гуидетти
77
Систо
12
Бове
12
Бове
77
Систо
Остались в запасе
Севилья
Сельта
13
Давид Сорья
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Севилья - Сельта
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Сельта
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 21:21
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 21:21
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+