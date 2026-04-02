«Аль-Наср» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 3 апреля 2026 с коэффициентом 1.83

02 апреля 2026 9:33
Аль-Наср - Аль-Нажма
03 апр. 2026, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
1.83
Фора «Аль-Насра» (-3)
3 апреля состоится матч 27-го тура саудовской Высшей лиги, в котором лидер чемпионата «Аль-Наср» примет аутсайдера «Аль-Нажму». Хозяева уверенно лидируют с 67 очками после 26 туров, гости замыкают таблицу с 8 очками. Это встреча абсолютного фаворита с явным аутсайдером.

«Аль-Наср»

Хозяева находятся в фантастической форме. Команда побеждает в 12 последних матчах подряд и в 14 последних в целом. «Аль-Наср» имеет лучшую атаку в лиге (71 гол, 2.73 в среднем) и лучшую разницу мячей (+52). Оборона практически непроходима: клуб не пропускает в 11 из 13 последних матчей. В последних 5 играх «Аль-Наср» забил 18 голов (3.60 в среднем) и пропустил всего 1 (0.20 в среднем). В личной встрече в феврале 2026 года «Аль-Наср» разгромил «Аль-Нажму» со счeтом 5:0.

«Аль-Нажма»

Гости находятся в глубочайшем кризисе. Команда проигрывает в 5 последних матчах и пропускает в 10 последних. В последних 5 играх «Аль-Нажма» забила всего 3 гола (0.60 в среднем) и пропустила 19 (3.80 в среднем). Оборона катастрофическая, атака практически отсутствует. Лучший бомбардир – Лазаро (7 голов в 22 матчах). В последней игре команда проиграла «Дамаку» (1:3). В личной встрече с «Аль-Насром» в феврале «Аль-Нажма» потерпела разгромное поражение 0:5.

Факты о командах

«Аль-Наср»

  • Победа в последнем матче над «Аль-Халиджем» (5:0)
  • Побеждает в 14 последних матчах
  • Побеждает в 12 последних матчах подряд
  • 67 очков, 1-е место (22 победы – больше всех в лиге)
  • Лучшая атака в турнире – 71 гол
  • Лучшая разница мячей в турнире – +52
  • В среднем: 3.60 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 11 из 13 последних матчей
  • Разгромил «Аль-Нажму» 5:0 в феврале 2026

«Аль-Нажма»

  • Поражение в последнем матче от «Дамака» (1:3)
  • Проигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 10 последних матчах
  • 8 очков, последнее 18-е место (после 26 туров)
  • В среднем: 0.60 забито, 3.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Лазаро (7 голов)
  • Оборона катастрофическая, атака отсутствует

Личные встречи

Единственная личная встреча (февраль 2026) завершилась разгромной победой «Аль-Насра» со счeтом 5:0.

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Нажма»

«Аль-Наср» является абсолютным фаворитом: команда лидирует в чемпионате, имеет лучшую атаку и лучшую оборону. «Аль-Нажма» – худшая команда лиги, которая проигрывает 5 матчей подряд и пропускает в среднем 3.80 гола за игру. Разница в классе колоссальная, что подтверждается недавним разгромом 5:0. Наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа хозяев с высокой результативностью и «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Аль-Насра» (-3) – коэффициент 1.83
  • Победа «Аль-Насра»

Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Нажма Аль-Наср
