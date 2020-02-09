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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Севилья
Сельта - Севилья: обзор матча 09 февраля 2020
Сельта
09.02.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
78'
Я. Аспас
90+1'
П. Систо
23'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Севилья
90'
+4
Желтая карточка
С. Эскудеро
ГОЛ! 2:1!
П. Систо
Пас отдал
О. Йокушлу
90'
+1
Замена
С. Мина
️️️️
Ф. Смолов
88'
85'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Васкес
Желтая карточка
Ф. Смолов
80'
Желтая карточка
У. Мальо
79'
ГОЛ! 1:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Рафинья
78'
73'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
Замена
Ф. Брадарич
️️️️
Ф. Бельтран
70'
66'
Замена
Э. Банега
️️️️
Сусо
63'
Желтая карточка
Д. Карлос
Желтая карточка
Д. Мурильо
51'
Замена
П. Систо
️️️️
Б. Мендес
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эн-Несири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
77
Санти Мина
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
3
Нолито
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-3-1-2
36
Бланко
15
Оласа
24
Мурильо
14
Араужо
22
Мальо
8
Бельтран
5
Йокушлу
12
Рафинья
10
Мендес
10
Аспас
90
Смолов
4-1-1-3-1
31
Вацлик
16
Навас
21
Гомес
34
Карлос
18
Эскудеро
5
Фернандо
19
Хордан
10
Сусо
20
Васкес
7
Окампос
21
Эн-Несири
8
Бельтран
26
Брадарич
26
Брадарич
8
Бельтран
10
Мендес
77
Систо
77
Систо
10
Мендес
90
Смолов
77
Мина
77
Мина
90
Смолов
10
Сусо
11
Банега
11
Банега
10
Сусо
20
Васкес
3
Нолито
3
Нолито
20
Васкес
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Сельта
Севилья
1
Серхио Альварес
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Сельта - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
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