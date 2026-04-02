Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Челябинск» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 3 апреля 2026 с коэффициентом 2

02 апреля 2026 8:10
Челябинск - Черноморец
03 апр. 2026, пятница 17:30 | Россия. PARI Первая лига, 27 тур
3 апреля в рамках 27-го тура Первой лиги «Челябинск» примет «Черноморец». Хозяева занимают 7-е место с 37 очками после 26 туров, гости расположились на 15-й строчке с 28 очками. «Челябинск» борется за место в первой пятeрке, тогда как «Черноморец» находится в зоне вылета.

«Челябинск»

Хозяева подходят к матчу в непростой форме: команда не может выиграть в 4 последних матчах и пропускает в 4 последних играх. Однако домашняя статистика впечатляет: «Челябинск» не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей. В последних 5 играх хозяева забили 7 голов (1.40 в среднем) и пропустили 8 (1.60 в среднем). Лучший бомбардир – Рамазан Гаджимурадов (9 голов в 26 матчах). Команда забивает в 7 из 9 последних матчей.

«Черноморец»

Гости находятся в глубоком кризисе. Команда не может выиграть в 3 последних матчах, а выездная статистика катастрофическая: «Черноморец» не выигрывает в 11 последних гостевых матчах. В последних 5 играх новороссийцы забили 5 голов (1.00 в среднем) и пропустили 9 (1.80 в среднем). Оборона выглядит крайне уязвимой. Лучший бомбардир – Антон Антонов (4 гола в 23 матчах). В последней игре команда разгромно проиграла «Ротору» (1:4).

Факты о командах

«Челябинск»

  • Поражение в последнем матче от «Чайки» (1:2)
  • Не может выиграть в 4 последних матчах
  • Не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • 37 очков, 7-е место (после 26 туров)
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Рамазан Гаджимурадов (9 голов)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей

«Черноморец»

  • Поражение в последнем матче от «Ротора» (1:4)
  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • Не выигрывает в 11 последних гостевых матчах
  • 28 очков, 15-е место (после 26 туров)
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Антон Антонов (4 гола)
  • Оборона крайне уязвима

Личные встречи

Единственная личная встреча (октябрь 2025) завершилась ничьей 0:0.

Прогноз на матч «Челябинск» – «Черноморец»

«Челябинск» является фаворитом благодаря мощной домашней форме (8 из 9 матчей без поражений) и стабильной атаке. «Черноморец» находится в ужасном состоянии, особенно на выезде – 11 гостевых матчей без побед. Учитывая оборонительные проблемы гостей (1.80 пропущенных в среднем) и атакующий потенциал хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Челябинска».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Челябинска» – коэффициент 2
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Черноморец Челябинск
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 