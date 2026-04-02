3 апреля в рамках 27-го тура Первой лиги «Челябинск» примет «Черноморец». Хозяева занимают 7-е место с 37 очками после 26 туров, гости расположились на 15-й строчке с 28 очками. «Челябинск» борется за место в первой пятeрке, тогда как «Черноморец» находится в зоне вылета.

«Челябинск»

Хозяева подходят к матчу в непростой форме: команда не может выиграть в 4 последних матчах и пропускает в 4 последних играх. Однако домашняя статистика впечатляет: «Челябинск» не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей. В последних 5 играх хозяева забили 7 голов (1.40 в среднем) и пропустили 8 (1.60 в среднем). Лучший бомбардир – Рамазан Гаджимурадов (9 голов в 26 матчах). Команда забивает в 7 из 9 последних матчей.

«Черноморец»

Гости находятся в глубоком кризисе. Команда не может выиграть в 3 последних матчах, а выездная статистика катастрофическая: «Черноморец» не выигрывает в 11 последних гостевых матчах. В последних 5 играх новороссийцы забили 5 голов (1.00 в среднем) и пропустили 9 (1.80 в среднем). Оборона выглядит крайне уязвимой. Лучший бомбардир – Антон Антонов (4 гола в 23 матчах). В последней игре команда разгромно проиграла «Ротору» (1:4).

Факты о командах

«Челябинск»

Поражение в последнем матче от «Чайки» (1:2)

Не может выиграть в 4 последних матчах

Не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей

Пропускает в 4 последних матчах

37 очков, 7-е место (после 26 туров)

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Рамазан Гаджимурадов (9 голов)

Забивает в 7 из 9 последних матчей

«Черноморец»

Поражение в последнем матче от «Ротора» (1:4)

Не может выиграть в 3 последних матчах

Не выигрывает в 11 последних гостевых матчах

28 очков, 15-е место (после 26 туров)

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Антон Антонов (4 гола)

Оборона крайне уязвима

Личные встречи

Единственная личная встреча (октябрь 2025) завершилась ничьей 0:0.

Прогноз на матч «Челябинск» – «Черноморец»

«Челябинск» является фаворитом благодаря мощной домашней форме (8 из 9 матчей без поражений) и стабильной атаке. «Черноморец» находится в ужасном состоянии, особенно на выезде – 11 гостевых матчей без побед. Учитывая оборонительные проблемы гостей (1.80 пропущенных в среднем) и атакующий потенциал хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Челябинска».

Рекомендованные ставки