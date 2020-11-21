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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сельта
Севилья - Сельта: обзор матча 21 ноября 2020
Севилья
21.11.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 10 тур
4 : 2
Завершен
Сельта
5'
Ж. Кунде
45+3'
Ю. Эн-Несири
85'
С. Эскудеро
87'
М. Эль-Хаддади
10'
Я. Аспас
36'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сельта
88'
Замена
М. Родригес
️️️️
Р. Тапиа
ГОЛ! 4:2!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Фернандо
87'
ГОЛ! 3:2!
С. Эскудеро
Пас отдал
И. Ракитич
85'
Замена
О. Родригес
️️️️
Л. Окампос
81'
Замена
У. Идрисси
️️️️
Х. Хордан
81'
Желтая карточка
С. Эскудеро
73'
72'
Желтая карточка
У. Мальо
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
О. Торрес
68'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
68'
68'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Нолито
54'
Желтая карточка
Д. Суарес
ГОЛ! 2:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Х. Навас
45'
+3
42'
Замена
Н. Араужо
️️️️
Д. Айду
36'
ГОЛ! 1:2!
Нолито
Замена
С. Эскудеро
️️️️
М. Акунья
33'
10'
ГОЛ! 1:1!
Я. Аспас
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кунде
5'
Желтая карточка
Х. Навас
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
4-1-3-1-1
31
Вацлик
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
11
Ракитич
19
Хордан
8
Торрес
7
Окампос
21
Эн-Несири
4-1-2-3
36
Бланко
22
Мальо
4
Айду
24
Мурильо
15
Оласа
13
Тапиа
10
Мендес
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
19
Хордан
11
Идрисси
11
Идрисси
19
Хордан
7
Окампос
14
Родригес
14
Родригес
7
Окампос
21
Акунья
18
Эскудеро
18
Эскудеро
21
Акунья
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
8
Торрес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
8
Торрес
13
Тапиа
22
Родригес
22
Родригес
13
Тапиа
4
Айду
14
Араужо
14
Араужо
4
Айду
3
Нолито
5
Йокушлу
5
Йокушлу
3
Нолито
Остались в запасе
Севилья
Сельта
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Иван Вильяр
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Иван Вильяр
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Севилья - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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