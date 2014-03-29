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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Севилья
Сельта - Севилья: обзор матча 29 марта 2014
Сельта
29.03.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
87'
Нолито (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Севилья
89'
Желтая карточка
Х. Самперио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Нолито
87'
86'
Желтая карточка
Ф. Фасио
84'
Замена
А. Морено
️️️️
К. Гамейро
Замена
Й. Ортенече
️️️️
Рафинья
80'
79'
Желтая карточка
К. Гамейро
73'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Витоло
73'
Замена
Х. Самперио
️️️️
П. Троховски
Замена
М. Бермехо
️️️️
Шарлес
73'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Лопес
50'
Желтая карточка
А. Фонтас
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
12
Рафинья
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
3
Нолито
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Петр Троховски
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
11
Сисиньо
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
22
Марко Марин
АП
4-4-2
13
Родригес
17
Кастро
12
Лопес
3
Фонтас
22
Мальо
17
Фернандес
12
Рафинья
14
Лопес
7
Крон-Дели
19
Шарлес
3
Нолито
4-3-1-2
13
Варас
23
Коке
2
Пареха
17
Фасио
3
Наварро
15
Троховски
11
Ракитич
25
Мбиа
7
Витоло
70
Бакка
9
Гамейро
12
Рафинья
18
Ортенече
18
Ортенече
12
Рафинья
14
Лопес
14
Орельяна
14
Орельяна
14
Лопес
19
Шарлес
9
Бермехо
9
Бермехо
19
Шарлес
9
Гамейро
5
Морено
5
Морено
9
Гамейро
7
Витоло
19
Рейес
19
Рейес
7
Витоло
15
Троховски
29
Самперио
29
Самперио
15
Троховски
Остались в запасе
Сельта
Севилья
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
15
Серхио Рико
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Сельта - Севилья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Балаидос
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