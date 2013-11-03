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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сельта
Севилья - Сельта: обзор матча 03 ноября 2013
Севилья
03.11.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
47'
А. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сельта
90'
+3
Желтая карточка
Тони
90'
+3
Замена
Д. Вила
️️️️
Нолито
82'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Лопес
Замена
П. Троховски
️️️️
С. Мбиа
73'
65'
Замена
Рафинья
️️️️
С. Мина
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Самперио
59'
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Лопес
Замена
С. Кристофоро
️️️️
К. Бакка
46'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
45'
Желтая карточка
С. Мбиа
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
12
Рафинья
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Тони
ЦФ
18
Давид Родригес
ЦФ
3-4-1-2
34
Бету
5
Морено
90
Фигейраш
2
Пареха
23
Карришу
11
Ракитич
25
Мбиа
29
Самперио
7
Витоло
70
Бакка
9
Гамейро
4-1-2-3
13
Родригес
22
Мальо
22
Кабрал
3
Фонтас
17
Кастро
4
Оубинья
14
Лопес
17
Фернандес
3
Нолито
19
Шарлес
77
Мина
70
Бакка
41
Кристофоро
41
Кристофоро
70
Бакка
25
Мбиа
15
Троховски
15
Троховски
25
Мбиа
29
Самперио
8
Перотти
8
Перотти
29
Самперио
3
Нолито
7
Вила
7
Вила
3
Нолито
77
Мина
12
Рафинья
12
Рафинья
77
Мина
14
Лопес
14
Орельяна
14
Орельяна
14
Лопес
Остались в запасе
Севилья
Сельта
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
24
Раул Русеску
ЦФ
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Севилья - Сельта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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