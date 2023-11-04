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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Севилья
Сельта - Севилья: обзор матча 04 ноября 2023
Сельта
04.11.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
22'
К. Старфельт
84'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Севилья
89'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
84'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эн-Несири
Замена
Ф. Серви
️️️️
Й. Ларсен
82'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Ж. Бамба
81'
80'
Желтая карточка
Н. Гудель
70'
Замена
Сусо
️️️️
О. Торрес
70'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
М. Диас
Замена
К. Дотор
️️️️
Я. Аспас
69'
Вторая желтая
Р. Тапиа
65'
65'
Желтая карточка
О. Торрес
Замена
К. Перес
️️️️
К. Васкес
59'
46'
Замена
А. Педроса
️️️️
М. Акунья
46'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Д. Соу
Желтая карточка
Р. Тапиа
45'
45'
Желтая карточка
И. Ракитич
28'
Желтая карточка
Б. Сумаре
ГОЛ! 1:0!
К. Старфельт
Пас отдал
Я. Аспас
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ЦЗ
8
Карлос Дотор
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Гуаита
30
Мингеса
14
Нуньес
15
Старфельт
23
Санчес
13
Тапиа
20
Васкес
5
Сотело
19
Бамба
22
Ларсен
10
Аспас
3-1-4-1-1
1
Нюланд
16
Навас
5
Баде
21
Акунья
34
Сумаре
8
Гудель
11
Ракитич
8
Торрес
97
Соу
7
Окампос
9
Диас
10
Аспас
8
Дотор
8
Дотор
10
Аспас
20
Васкес
23
Перес
23
Перес
20
Васкес
22
Ларсен
10
Серви
10
Серви
22
Ларсен
19
Бамба
9
Дувикас
9
Дувикас
19
Бамба
21
Акунья
17
Педроса
17
Педроса
21
Акунья
8
Торрес
10
Сусо
10
Сусо
8
Торрес
97
Соу
11
Лукебакио
11
Лукебакио
97
Соу
9
Диас
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
9
Диас
Остались в запасе
Сельта
Севилья
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Марко Дмитрович
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Сельта - Севилья
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Балаидос
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