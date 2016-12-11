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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Севилья
Сельта - Севилья: обзор матча 11 декабря 2016
Сельта
11.12.2016, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
0 : 3
Завершен
Севилья
51'
В. Иборра
84'
В. Иборра
90'
В. Иборра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Севилья
90'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
В. Иборра
Желтая карточка
Д. Гуидетти
89'
84'
ГОЛ! 0:2!
В. Иборра
81'
Замена
Х. Корреа
️️️️
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
П. Эрнандес
79'
76'
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
Ф. Васкес
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Васс
74'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
П. Систо
67'
55'
Желтая карточка
Витоло
52'
Желтая карточка
Ф. Васкес
51'
ГОЛ! 0:1!
В. Иборра
48'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
45'
Замена
В. Иборра
️️️️
Н. Пареха
Желтая карточка
Я. Аспас
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ЛП
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
25
Феррейра Фильо Мариано
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-3-2-1
36
Бланко
17
Кастро
21
Гомес
22
Кабрал
14
Ронкалья
21
Диас
77
Систо
10
Васс
19
Эрнандес
14
Орельяна
10
Аспас
3-3-3-1
15
Серхио Рико
25
Меркадо
23
Рами
2
Пареха
25
Мариано
15
Н'Зонзи
14
Насри
7
Сарабия
20
Васкес
7
Витоло
10
Бен-Йеддер
10
Васс
10
Бонгонда
10
Бонгонда
10
Васс
77
Систо
11
Гуидетти
11
Гуидетти
77
Систо
20
Васкес
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
20
Васкес
2
Пареха
10
Иборра
10
Иборра
2
Пареха
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Сельта
Севилья
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Сельта - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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