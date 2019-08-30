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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сельта
Севилья - Сельта: обзор матча 30 августа 2019
Севилья
30.08.2019, пятница, 21:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
81'
Ф. Васкес
84'
Д. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сельта
Желтая карточка
Б. Хиль
85'
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Суарес
Пас отдал
С. Мина
ГОЛ! 1:0!
Ф. Васкес
Пас отдал
Э. Банега
81'
Желтая карточка
Фернандо
78'
Желтая карточка
Д. Карлос
54'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Мендес
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
34'
24'
Желтая карточка
К. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
3
Нолито
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
3-1-3-3
31
Вацлик
3
Регилон
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
23
Карришу
19
Хордан
11
Банега
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
3
Нолито
4-2-2-2
36
Бланко
20
Васкес
14
Араужо
4
Айду
15
Оласа
8
Бельтран
68
Лоботка
10
Мендес
4
Суарес
21
Фернандес
10
Аспас
Остались в запасе
Севилья
Сельта
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Севилья - Сельта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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