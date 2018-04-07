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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Севилья
Сельта - Севилья: обзор матча 07 апреля 2018
Сельта
07.04.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
4 : 0
Завершен
Севилья
57'
Я. Аспас
60'
Я. Аспас
78'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Севилья
82'
Желтая карточка
Э. Банега
ГОЛ! 3:0!
Я. Аспас
78'
ГОЛ! 2:0!
Я. Аспас
Пас отдал
П. Эрнандес
60'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
П. Эрнандес
57'
21'
Желтая карточка
Г. Писсаро
Желтая карточка
Х. Кастро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
4-4-1-1
1
Альварес
17
Кастро
14
Ронкалья
21
Гомес
22
Мальо
10
Васс
68
Лоботка
77
Систо
19
Эрнандес
10
Мендес
10
Аспас
2-4-1-2
13
Сорья
19
Лаюн
24
Кьер
23
Карришу
15
Н'Зонзи
11
Банега
19
Писсаро
7
Сарабия
19
Рамирес
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Сельта
Севилья
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
15
Серхио Рико
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Сельта - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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