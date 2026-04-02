3 апреля в рамках 2-го тура белорусской Высшей лиги «Арсенал» Дзержинск примет «Нафтан». Для обеих команд этот матч станет первым в новом сезоне после стартовых игр, которые завершились вничью. «Нафтан» имеет подавляющее преимущество в личных встречах.

«Арсенал» Дзержинск

Хозяева подходят к матчу в непростой форме. Команда проигрывает в 3 последних домашних матчах и пропускает в 4 последних матчах. В последних 5 играх «Арсенал» забил 6 голов (1.20 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Оборона является проблемой: клуб пропускает в 7 из 9 последних матчей. В стартовом туре команда сыграла вничью с «Минском» (1:1). В личных встречах с «Нафтаном» статистика катастрофическая: «Арсенал» не может выиграть в 5 последних матчах, не забивает в 5 последних очных встречах и пропускает в каждой из них.

«Нафтан»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 5 из 7. В последних 5 играх «Нафтан» забил 6 голов (1.20 в среднем) и пропустил 6 (1.20 в среднем). Оборона выглядит стабильнее, чем у соперника. В стартовом туре команда сыграла вничью с «Днепром Могилев» (0:0). В личных встречах с «Арсеналом» «Нафтан» не проигрывает в 5 последних матчах, не пропускает в 5 последних очных встречах и имеет три победы при двух ничьих.

Факты о командах

«Арсенал» Дзержинск

«Нафтан»

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2021 по 2025 год) «Нафтан» не проигрывает: две победы и три ничьи. «Арсенал» не забил ни одного гола в этих 5 матчах, а «Нафтан» забил 6 голов. Это говорит о полном доминировании гостей в этом противостоянии.

Прогноз на матч «Арсенал» Дзержинск – «Нафтан»

«Нафтан» имеет огромное психологическое преимущество: команда не проигрывает «Арсеналу» в 5 последних матчах и не пропускает от него в 5 очных встречах подряд. «Арсенал» дома играет неудачно (3 поражения подряд) и имеет проблемы в обороне. Учитывая статистику личных встреч и текущую форму команд, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Нафтана» или как минимум его непроигрыш с возможным «сухим» матчем.

