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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сельта
Севилья - Сельта: обзор матча 03 января 2015
Севилья
03.01.2015, суббота, 20:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
32'
Н. Пареха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сельта
84'
Замена
Л. Мадинда
️️️️
М. Крон-Дели
79'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
79'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
С. Мина
75'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
70'
58'
Желтая карточка
С. Мина
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Суарес
54'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
52'
Желтая карточка
Д. Карришу
45'
+2
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
45'
ГОЛ! 1:0!
Н. Пареха
32'
31'
Желтая карточка
У. Мальо
29'
Замена
Х. Кастро
️️️️
Шарлес
Замена
Б. Тремулинас
️️️️
С. Мбиа
23'
21'
Красная карточка
К. Планас
21'
Желтая карточка
Г. Кабрал
Желтая карточка
Витоло
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-1-3-2-1
34
Бету
3
Наварро
2
Пареха
22
Видаль
20
Крыховяк
19
Рейес
25
Мбиа
23
Карришу
7
Витоло
4
Суарес
70
Бакка
3-2-2-1-2
1
Альварес
22
Кабрал
21
Планас
3
Фонтас
22
Мальо
22
Радойя
19
Эрнандес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
77
Мина
19
Шарлес
25
Мбиа
14
Тремулинас
14
Тремулинас
25
Мбиа
4
Суарес
11
Банега
11
Банега
4
Суарес
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
19
Шарлес
17
Кастро
17
Кастро
19
Шарлес
7
Крон-Дели
8
Мадинда
8
Мадинда
7
Крон-Дели
77
Мина
7
Иглесиас
7
Иглесиас
77
Мина
Остались в запасе
Севилья
Сельта
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Севилья - Сельта
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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