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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Севилья
Сельта - Севилья: обзор матча 12 апреля 2021
Сельта
12.04.2021, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
3 : 4
Завершен
Севилья
20'
Я. Аспас (П)
23'
Я. Аспас
43'
Б. Мендес
7'
Ж. Кунде
35'
Фернандо
60'
И. Ракитич
76'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Севилья
Замена
М. Баэса
️️️️
Нолито
86'
86'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Х. Навас
86'
Замена
Н. Гудель
️️️️
И. Ракитич
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Ф. Феррейра
83'
76'
ГОЛ! 3:4!
А. Гомес
Желтая карточка
Б. Мендес
74'
67'
Замена
А. Гомес
️️️️
Сусо
64'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
64'
Замена
О. Торрес
️️️️
Х. Хордан
60'
ГОЛ! 3:3!
И. Ракитич
58'
Желтая карточка
Д. Карлос
Желтая карточка
У. Мальо
50'
ГОЛ! 3:2!
Б. Мендес
Пас отдал
Д. Суарес
43'
35'
ГОЛ! 2:2!
Фернандо
Пас отдал
Сусо
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
С. Мина
27'
ГОЛ! 2:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Д. Суарес
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Аспас
20'
19'
Желтая карточка
Ж. Кунде
Желтая карточка
Я. Аспас
10'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кунде
Пас отдал
М. Акунья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Сельта
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-1-2-3
25
Вильяр
24
Мартин
3
Фонтан
4
Айду
22
Мальо
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
10
Аспас
77
Мина
3
Нолито
4-1-2-2-1
37
Буну
16
Навас
34
Карлос
23
Кунде
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
Феррейра
8
Бельтран
8
Бельтран
Феррейра
3
Нолито
8
Баэса
8
Баэса
3
Нолито
77
Мина
14
Феррейра
14
Феррейра
77
Мина
11
Ракитич
8
Гудель
8
Гудель
11
Ракитич
19
Хордан
8
Торрес
8
Торрес
19
Хордан
10
Сусо
10
Гомес
10
Гомес
10
Сусо
16
Навас
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
16
Навас
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Сельта
Севилья
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Сельта - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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