3 апреля на стадионе «Ar-Rass Stadium» состоится матч 27-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Аль-Холуд» примет «Аль-Халидж». Хозяева занимают 14-е место с 25 очками, гости расположились на 11-й строчке с 30 очками. Это встреча команд из нижней половины таблицы, которые испытывают серьeзные проблемы в обороне.

«Аль-Холуд»

Хозяева подходят к матчу в неплохой атакующей форме: команда забивает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 4 последних играх. В последних 5 играх «Аль-Холуд» забил 9 голов (1.80 в среднем), но пропустил 11 (2.20 в среднем). Оборона является слабым местом: клуб пропускает в 6 последних матчах и в 7 последних в целом. В личных встречах с «Аль-Халиджем» хозяева побеждают в 3 последних матчах и забивают в 3 последних очных встречах.

«Аль-Халидж»

Гости находятся в глубоком кризисе. Команда пропускает в 9 последних матчах подряд, а выездная статистика ужасна: «Аль-Халидж» не выигрывает в 5 последних гостевых матчах. В последних 5 играх гости забили всего 4 гола (0.80 в среднем) и пропустили 11 (2.20 в среднем). Лучший бомбардир – Джошуа Кинг (15 голов в 23 матчах). В последней игре команда разгромно проиграла «Аль-Насру» (0:5). В личных встречах с «Аль-Холудом» гости забивают в 6 последних матчах.

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2022 по 2026 год) «Аль-Холуд» имеет преимущество: три победы, одна ничья и одно поражение. В 4 из 5 этих матчей забивали обе команды.

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Халидж»

Ожидается встреча двух команд с ужасной обороной: «Аль-Холуд» пропускает 2.20 гола за игру, «Аль-Халидж» – также 2.20. Обе команды имеют проблемы в защите, но «Аль-Холуд» выглядит предпочтительнее благодаря лучшей атаке (1.80 против 0.80) и отличной статистике личных встреч (3 победы подряд). Учитывая оборонительные проблемы обеих сторон и атакующий потенциал хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Аль-Холуда» с голами с обеих сторон.

