3 апреля в рамках 2-го тура белорусской Высшей лиги «Динамо-Брест» примет «Торпедо-БелАЗ». Обе команды стартовали с поражений в первом туре. Хозяева имеют преимущество домашнего поля, но гости традиционно успешно играют против брестчан.

«Динамо-Брест»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Белшины» (0:1). Команда дома выступает уверенно: «Динамо-Брест» не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей. Однако атака находится в кризисе: в последних 5 играх брестчане забили всего 2 гола (0.40 в среднем) и пропустили 5 (1.00 в среднем). Лучший бомбардир – (данных нет). В личных встречах с «Торпедо-БелАЗ» статистика не в пользу хозяев: они не проигрывают в 6 из 8 последних матчей.

«Торпедо-БелАЗ»

Гости подходят к матчу после поражения от «МЛ Витебск» (0:1). Команда проигрывает в 3 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Торпедо-БелАЗ» забил 3 гола (0.60 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака нестабильна, оборона уязвима: клуб пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах с «Динамо-Брест» гости имеют преимущество: они не проигрывают в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Динамо-Брест»

Поражение в последнем матче от «Белшины» (0:1)

Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей

В последних 5 играх: 0.40 гола забито, 1.00 пропущено в среднем

Атака в кризисе – 2 гола в 5 последних матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей с «Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ»

Поражение в последнем матче от «МЛ Витебск» (0:1)

Проигрывает в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 0.60 гола забито, 1.40 пропущено в среднем

Пропускает в 3 последних матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей с «Динамо-Брест»

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2025 по 2026 год) «Торпедо-БелАЗ» имеет преимущество: две победы и три ничьи. «Динамо-Брест» выиграл лишь один матч из пяти. В 4 из 5 этих встреч тотал не превышал 2.5 голов.

Прогноз на матч «Динамо-Брест» – «Торпедо-БелАЗ»

Ожидается встреча двух команд, которые испытывают серьeзные проблемы в атаке: «Динамо-Брест» забивает 0.40 гола за игру, «Торпедо-БелАЗ» – 0.60. Обе команды стартовали с поражений и находятся не в лучшей форме. «Динамо-Брест» имеет преимущество домашнего поля, но гости традиционно успешно играют против брестчан. Учитывая атакующие проблемы обеих сторон и историю личных встреч, наиболее вероятным сценарием выглядит низовая игра с минимальным количеством голов.

