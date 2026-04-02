Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо-Брест» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки на матч 3 апреля 2026 с коэффициентом 1.5

02 апреля 2026 9:54
Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
03 апр. 2026, пятница 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

3 апреля в рамках 2-го тура белорусской Высшей лиги «Динамо-Брест» примет «Торпедо-БелАЗ». Обе команды стартовали с поражений в первом туре. Хозяева имеют преимущество домашнего поля, но гости традиционно успешно играют против брестчан.

«Динамо-Брест»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Белшины» (0:1). Команда дома выступает уверенно: «Динамо-Брест» не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей. Однако атака находится в кризисе: в последних 5 играх брестчане забили всего 2 гола (0.40 в среднем) и пропустили 5 (1.00 в среднем). Лучший бомбардир – (данных нет). В личных встречах с «Торпедо-БелАЗ» статистика не в пользу хозяев: они не проигрывают в 6 из 8 последних матчей.

«Торпедо-БелАЗ»

Гости подходят к матчу после поражения от «МЛ Витебск» (0:1). Команда проигрывает в 3 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Торпедо-БелАЗ» забил 3 гола (0.60 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака нестабильна, оборона уязвима: клуб пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах с «Динамо-Брест» гости имеют преимущество: они не проигрывают в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Динамо-Брест»

  • Поражение в последнем матче от «Белшины» (0:1)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей
  • В последних 5 играх: 0.40 гола забито, 1.00 пропущено в среднем
  • Атака в кризисе – 2 гола в 5 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей с «Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ»

  • Поражение в последнем матче от «МЛ Витебск» (0:1)
  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 0.60 гола забито, 1.40 пропущено в среднем
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей с «Динамо-Брест»

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2025 по 2026 год) «Торпедо-БелАЗ» имеет преимущество: две победы и три ничьи. «Динамо-Брест» выиграл лишь один матч из пяти. В 4 из 5 этих встреч тотал не превышал 2.5 голов.

Прогноз на матч «Динамо-Брест» – «Торпедо-БелАЗ»

Ожидается встреча двух команд, которые испытывают серьeзные проблемы в атаке: «Динамо-Брест» забивает 0.40 гола за игру, «Торпедо-БелАЗ» – 0.60. Обе команды стартовали с поражений и находятся не в лучшей форме. «Динамо-Брест» имеет преимущество домашнего поля, но гости традиционно успешно играют против брестчан. Учитывая атакующие проблемы обеих сторон и историю личных встреч, наиболее вероятным сценарием выглядит низовая игра с минимальным количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.5
  • Ничья – коэффициент 3.00

Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 