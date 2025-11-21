22 ноября на «РейнЭнергиШтадион» состоится матч 11 тура Бундеслиги, в котором «Кельн» примет «Айнтрахт». Команды располагаются рядом в турнирной таблице, однако подходят к очной встрече с разной динамикой. Хозяева играют нестабильно и регулярно допускают ошибки в обороне, тогда как гости демонстрируют более сбалансированную игру и сохраняют серию без поражений. История личных встреч складывается в пользу «Кельна», но текущая форма указывает на более вариативный сценарий.

«Кельн»

После 10 туров команда имеет 14 очков и занимает 9 место. В пяти последних матчах «Кельн» забил 7 мячей, но пропустил 10, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Команда пропускает уже в четырех турах подряд и теряет концентрацию при быстрых переходах соперника. Саид Эль Мала остается лучшим бомбардиром с 4 голами, однако общая эффективность впереди остается нестабильной. Несмотря на это, «Кельн» стабильно забивает дома и не проигрывает «Айнтрахту» в шести последних очных встречах, что придает дополнительную уверенность.

«Айнтрахт»

Гости располагаются на 7 позиции, набрав 17 очков, и не проигрывают в четырех последних матчах чемпионата. Команда отличается надежной игрой в обороне, пропустив всего 2 мяча за пять последних встреч, и при этом стабильно забивает. Йонатан Буркардт с 8 голами является ключевым фактором в атаке и формирует основную угрозу воротам соперника. На выезде «Айнтрахт» часто играет осторожно, что подтверждают три подряд ничьи в гостевых матчах.

Факты о командах

«Кельн»

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем 2.00 пропущенных гола за игру

Не проигрывает «Айнтрахту» в 6 последних очных матчах

«Айнтрахт»

4 матча подряд без поражений

В среднем 0.40 пропущенного мяча за игру

Забивает в 6 из 8 последних игр

Прогноз на матч «Кельн» – «Айнтрахт»

Противостояние обещает быть напряженным и тактически осторожным. «Кельн» постарается воспользоваться фактором домашнего поля и статистическим преимуществом в личных встречах, однако текущая форма и надежность «Айнтрахта» выглядят более убедительно. Гости действуют дисциплинированно в обороне и грамотно распределяют темп, что создает предпосылки для аккуратной игры с минимальным риском. Вероятен сценарий с равной борьбой, в котором «Айнтрахт» сможет как минимум избежать поражения, а общий тотал останется умеренным.

