Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кельн» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.4

21 ноября 2025 10:36
Кельн - Айнтрахт
22 нояб. 2025, суббота 20:30 | Германия. Бундеслига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
«Айнтрахт» не проиграет (X2)
Сделать ставку

22 ноября на «РейнЭнергиШтадион» состоится матч 11 тура Бундеслиги, в котором «Кельн» примет «Айнтрахт». Команды располагаются рядом в турнирной таблице, однако подходят к очной встрече с разной динамикой. Хозяева играют нестабильно и регулярно допускают ошибки в обороне, тогда как гости демонстрируют более сбалансированную игру и сохраняют серию без поражений. История личных встреч складывается в пользу «Кельна», но текущая форма указывает на более вариативный сценарий.

«Кельн»

После 10 туров команда имеет 14 очков и занимает 9 место. В пяти последних матчах «Кельн» забил 7 мячей, но пропустил 10, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Команда пропускает уже в четырех турах подряд и теряет концентрацию при быстрых переходах соперника. Саид Эль Мала остается лучшим бомбардиром с 4 голами, однако общая эффективность впереди остается нестабильной. Несмотря на это, «Кельн» стабильно забивает дома и не проигрывает «Айнтрахту» в шести последних очных встречах, что придает дополнительную уверенность.

«Айнтрахт»

Гости располагаются на 7 позиции, набрав 17 очков, и не проигрывают в четырех последних матчах чемпионата. Команда отличается надежной игрой в обороне, пропустив всего 2 мяча за пять последних встреч, и при этом стабильно забивает. Йонатан Буркардт с 8 голами является ключевым фактором в атаке и формирует основную угрозу воротам соперника. На выезде «Айнтрахт» часто играет осторожно, что подтверждают три подряд ничьи в гостевых матчах.

Факты о командах

«Кельн»

  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем 2.00 пропущенных гола за игру
  • Не проигрывает «Айнтрахту» в 6 последних очных матчах

«Айнтрахт»

  • 4 матча подряд без поражений
  • В среднем 0.40 пропущенного мяча за игру
  • Забивает в 6 из 8 последних игр

Личные встречи
42% (10)
33% (8)
25% (6)
37
Забитых мячей
31
1.54
В среднем за матч
1.29
4:2
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
2 : 0
03.02.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
1 : 1
03.09.2023
Кельн
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
3 : 0
12.02.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
1 : 1
21.08.2022
Кельн
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
1 : 0
19.02.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 1
25.09.2021
Кельн
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2 : 0
14.02.2021
Кельн
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
1 : 1
18.10.2020
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кельн
1 : 1
20.06.2020
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
2 : 4
18.12.2019
Кельн
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
4 : 2
10.02.2018
Кельн
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
0 : 1
20.09.2017
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1 : 0
04.04.2017
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
05.11.2016
Кельн
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
3 : 1
13.02.2016
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
6 : 2
12.09.2015
Кельн
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
4 : 2
08.03.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
3 : 2
04.10.2014
Кельн
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 2
07.05.2011
Кельн
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1 : 0
11.12.2010
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
1 : 2
30.01.2010
Кельн
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
0 : 0
22.08.2009
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
2 : 2
07.02.2009
Кельн
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1 : 1
24.08.2008
Айнтрахт
Показать все

Прогноз на матч «Кельн» – «Айнтрахт»

Противостояние обещает быть напряженным и тактически осторожным. «Кельн» постарается воспользоваться фактором домашнего поля и статистическим преимуществом в личных встречах, однако текущая форма и надежность «Айнтрахта» выглядят более убедительно. Гости действуют дисциплинированно в обороне и грамотно распределяют темп, что создает предпосылки для аккуратной игры с минимальным риском. Вероятен сценарий с равной борьбой, в котором «Айнтрахт» сможет как минимум избежать поражения, а общий тотал останется умеренным.

Рекомендованные ставки

  • «Айнтрахт» не проиграет (X2) – коэффициент 1.4
  • Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 1.95

1.40
«Айнтрахт» не проиграет (X2)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Айнтрахт Кельн
Другие прогнозы
21.11.2025
22:30
2.65
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц - Хоффенхайм
Победа «Хоффенхайма»
21.11.2025
23:00
1.85
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия - Леванте
Обе забьют
22.11.2025
14:00
2.13
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург - Балтика
Победа «Балтики»
22.11.2025
14:00
1.90
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал - Слуцк
Победа «Слуцк» с форой (0)
22.11.2025
14:00
2.10
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты - Металлист 1925
Победа «Карпаты»
22.11.2025
14:00
1.95
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 10 тур
Победа - Севастополь
Победа «Севастополя»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 