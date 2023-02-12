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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Айнтрахт
Кельн - Айнтрахт: обзор матча 12 февраля 2023
Кельн
12.02.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
49'
Т. Хюберс
71'
Э. Скири
86'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Айнтрахт
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Э. Мартель
88'
ГОЛ! 3:0!
Э. Скири
86'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
80'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Л. Майна
80'
80'
Замена
Л. Аларио
️️️️
М. Хасебе
Желтая карточка
Ю. Хабот
79'
72'
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Соу
ГОЛ! 2:0!
Э. Скири
Пас отдал
С. Адамян
71'
Желтая карточка
Т. Хюберс
70'
Замена
М. Олесен
️️️️
Д. Хусейнбашич
67'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ш. Тиггес
67'
66'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
А. Бута
66'
Замена
Р. Борре
️️️️
Й. Линдстрем
61'
Желтая карточка
М. Гетце
ГОЛ! 1:0!
Т. Хюберс
Пас отдал
Ф. Кайнц
49'
45'
+2
Желтая карточка
А. Бута
Желтая карточка
Э. Мартель
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
27
Марио Гетце
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
26
Джастин Диль
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Швабе
14
Хектор
24
Хабот
4
Хюберс
22
Шмитц
5
Мартель
6
Скири
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
37
Майна
27
Тиггес
3-2-1-3-1
1
Трапп
26
Н'Дика
3
Тута
20
Хасебе
20
Бута
30
Макс
97
Соу
27
Гетце
35
Линдстрем
18
Камада
9
Муани
37
Майна
19
Шиндлер
19
Шиндлер
37
Майна
23
Хусейнбашич
10
Олесен
10
Олесен
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
27
Тиггес
22
Адамян
22
Адамян
27
Тиггес
5
Мартель
19
Лемперле
19
Лемперле
5
Мартель
97
Соу
17
Роде
17
Роде
97
Соу
20
Бута
7
Кнауфф
7
Кнауфф
20
Бута
35
Линдстрем
19
Борре
19
Борре
35
Линдстрем
20
Хасебе
27
Аларио
27
Аларио
20
Хасебе
Остались в запасе
Кельн
Айнтрахт
1
Тимо Хорн
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
26
Джастин Диль
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
26
Джастин Диль
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Кельн - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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