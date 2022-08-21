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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Кельн
Айнтрахт - Кельн: обзор матча 21 августа 2022
Айнтрахт
21.08.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
72'
Д. Камада
82'
Я. Тильманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Кельн
88'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Ф. Кайнц
82'
ГОЛ! 1:1!
Я. Тильманн
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Р. Коло Муани
80'
Замена
К. Ленц
️️️️
Л. Пеллегрини
80'
ГОЛ! 1:0!
Д. Камада
72'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Р. Борре
69'
Замена
Д. Камада
️️️️
Й. Линдстрем
69'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
С. Роде
63'
58'
Желтая карточка
Ф. Диц
56'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
С. Адамян
56'
Замена
Ф. Диц
️️️️
Ш. Тиггес
56'
Замена
Л. Майна
️️️️
Д. Любичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Флориан Диц
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Трапп
3
Тута
26
Н'Дика
18
Якич
3
Пеллегрини
97
Соу
17
Роде
27
Гетце
35
Линдстрем
9
Муани
19
Борре
4-2-1-1-2
1
Швабе
22
Шмитц
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
6
Скири
21
Любичич
10
Олесен
11
Кайнц
27
Тиггес
22
Адамян
3
Пеллегрини
3
Ленц
3
Ленц
3
Пеллегрини
35
Линдстрем
18
Камада
18
Камада
35
Линдстрем
9
Муани
17
Алиду
17
Алиду
9
Муани
17
Роде
7
Кнауфф
7
Кнауфф
17
Роде
19
Борре
27
Аларио
27
Аларио
19
Борре
11
Кайнц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
11
Кайнц
21
Любичич
37
Майна
37
Майна
21
Любичич
22
Адамян
29
Тильманн
29
Тильманн
22
Адамян
27
Тиггес
13
Диц
13
Диц
27
Тиггес
Остались в запасе
Айнтрахт
Кельн
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
5
Эрик Мартель
ОП
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Остались в запасе
5
Эрик Мартель
ОП
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Айнтрахт - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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