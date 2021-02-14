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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Кельн
Айнтрахт - Кельн: обзор матча 14 февраля 2021
Айнтрахт
14.02.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
57'
А. Силва
79'
Э. Н'Дика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Кельн
90'
+1
Желтая карточка
Х. Мере
Замена
А. Хрустич
️️️️
А. Силва
90'
Желтая карточка
Ф. Костич
86'
85'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Я. Хорн
82'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
М. Вольф
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Камада
82'
ГОЛ! 2:0!
Э. Н'Дика
Пас отдал
Ф. Костич
79'
Желтая карточка
А. Туре
75'
72'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Э. Деннис
72'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
С. Озкан
Замена
А. Туре
️️️️
А. Юнес
71'
Замена
С. Роде
️️️️
Э. Дурм
71'
Замена
Л. Йович
️️️️
Д. Соу
71'
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
Д. Камада
57'
46'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
О. Дуда
Желтая карточка
Д. Соу
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Амин Юнес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Айнтрахт
23
Элиас Берднер
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
7
Макс Майер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Трапп
3
Тута
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
20
Хасебе
37
Дурм
97
Соу
18
Костич
8
Юнес
18
Камада
19
Силва
3-3-2-1-1
1
Хорн
5
Чикош
22
Мере
6
Кестич
27
Вольф
6
Скири
38
Хорн
6
Озкан
37
Реджбечай
8
Дуда
17
Деннис
8
Юнес
6
Туре
6
Туре
8
Юнес
18
Камада
7
Цубер
7
Цубер
18
Камада
37
Дурм
17
Роде
17
Роде
37
Дурм
19
Силва
70
Хрустич
70
Хрустич
19
Силва
97
Соу
9
Йович
9
Йович
97
Соу
38
Хорн
3
Каттербах
3
Каттербах
38
Хорн
8
Дуда
29
Тильманн
29
Тильманн
8
Дуда
6
Озкан
24
Дрекслер
24
Дрекслер
6
Озкан
17
Деннис
99
Арокодаре
99
Арокодаре
17
Деннис
27
Вольф
18
Лимниос
18
Лимниос
27
Вольф
Остались в запасе
Айнтрахт
Кельн
23
Элиас Берднер
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Айнтрахт - Кельн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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