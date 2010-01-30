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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Кельн
Айнтрахт - Кельн: обзор матча 30 января 2010
Айнтрахт
30.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Кельн
76'
Крис
59'
Манише
84'
М. Русс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Кельн
Замена
К. МакКенна
️️️️
Манише
Замена
М. Альварес
️️️️
М. Франц
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Русс
ГОЛ! 1:1!
Крис
Замена
М. Новакович
️️️️
С. Фрайс
Замена
Кайо
️️️️
Н. Либеропулос
Желтая карточка
С. Тебер
Желтая карточка
З. Тошич
Замена
Ю. Коркмаз
️️️️
Б. Кёлер
Желтая карточка
М. Франц
ГОЛ! 0:1!
Манише
Замена
З. Тошич
️️️️
Т. Ялчин
Желтая карточка
Т. Ялчин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
7
Селим Тебер
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
8
Манише
ЦП
8
Пети
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
26
Жювель Цоуму
ЦФ
29
Маркос Альварес
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
4-3-1-2
1
Николов
17
Шпихер
14
Крис
23
Русс
5
Франц
18
Кёлер
14
Майер
2
Окс
7
Алтынтоп
33
Либеропулос
7
Тебер
4-5-1
1
Мондрагон
2
Бречко
14
Жеромел
0
Мохамад
0
Воме
9
Фрайс
8
Манише
8
Пети
17
Пеццони
24
Ялчин
34
Чихи
5
Франц
29
Альварес
29
Альварес
5
Франц
33
Либеропулос
30
Кайо
30
Кайо
33
Либеропулос
18
Кёлер
55
Коркмаз
55
Коркмаз
18
Кёлер
8
Манише
23
МакКенна
23
МакКенна
8
Манише
24
Ялчин
18
Тошич
18
Тошич
24
Ялчин
9
Фрайс
18
Новакович
18
Новакович
9
Фрайс
Остались в запасе
Айнтрахт
Кельн
26
Жювель Цоуму
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
4
Кристофер Шорх
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
26
Жювель Цоуму
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
Остались в запасе
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
4
Кристофер Шорх
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Айнтрахт - Кельн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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