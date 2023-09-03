Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Кельн
Айнтрахт - Кельн: обзор матча 03 сентября 2023
Айнтрахт
03.09.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
87'
Н. Нкунку
43'
Ф. Кайнц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Кельн
ГОЛ! 1:1!
Н. Нкунку
Пас отдал
П. Ааронсон
87'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
А. Бута
80'
79'
Замена
Л. Килиан
️️️️
Ю. Хабот
74'
Замена
Р. Карстенсен
️️️️
Б. Шмитц
74'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ш. Тиггес
Замена
Н. Нкунку
️️️️
Э. Эбимбе
73'
Замена
С. Роде
️️️️
Х. Ларссон
73'
70'
Желтая карточка
Б. Шмитц
Замена
Д. Нганкам
️️️️
О. Мармуш
67'
Желтая карточка
О. Мармуш
64'
58'
Замена
М. Олесен
️️️️
Л. Вальдшмидт
58'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Л. Майна
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Ф. Макс
46'
45'
+3
Желтая карточка
Э. Мартель
45'
+1
Желтая карточка
Д. Любичич
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Кайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
51
Пачо
30
Макс
6
Скири
20
Бута
15
Ларссон
27
Гетце
29
Эбимбе
22
Мармуш
4-2-2-2
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Хабот
23
Пакярада
21
Любичич
5
Мартель
37
Майна
11
Кайнц
7
Вальдшмидт
27
Тиггес
29
Эбимбе
27
Нкунку
27
Нкунку
29
Эбимбе
15
Ларссон
17
Роде
17
Роде
15
Ларссон
20
Бута
10
Ааронсон
10
Ааронсон
20
Бута
30
Макс
10
Хеуге
10
Хеуге
30
Макс
22
Мармуш
24
Нганкам
24
Нганкам
22
Мармуш
22
Шмитц
29
Карстенсен
29
Карстенсен
22
Шмитц
24
Хабот
15
Килиан
15
Килиан
24
Хабот
7
Вальдшмидт
10
Олесен
10
Олесен
7
Вальдшмидт
37
Майна
17
Алиду
17
Алиду
37
Майна
27
Тиггес
22
Адамян
22
Адамян
27
Тиггес
Остались в запасе
Айнтрахт
Кельн
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
20
Филипп Пентке
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Айнтрахт - Кельн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Новости команд
Все
Айнтрахт
Кельн
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
10:12
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
10:12
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+