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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Айнтрахт
Кельн - Айнтрахт: обзор матча 20 июня 2020
Кельн
20.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
45'
Ф. Кайнц (П)
72'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Айнтрахт
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
М. Ут
87'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
К. Эхизибуе
86'
80'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Д. Соу
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Э. Реджбечай
78'
Замена
М. Хегер
️️️️
Ф. Кайнц
78'
72'
ГОЛ! 1:1!
Б. Дост
Пас отдал
Д. Соу
Желтая карточка
Ф. Кайнц
71'
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Кордоба
68'
63'
Замена
Д. Кор
️️️️
С. Роде
63'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Т. Чендлер
58'
Желтая карточка
Л. Торро
56'
Желтая карточка
С. Роде
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Кайнц
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
4-1-1-2-2
1
Хорн
33
Борнау
5
Чикош
37
Ляйстнер
3
Эхизибуе
6
Скири
37
Реджбечай
11
Кайнц
4
Якобс
9
Кордоба
13
Ут
4-1-2-1-2
1
Реннов
22
Чендлер
31
Илсанкер
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
6
Торро
97
Соу
17
Роде
18
Костич
19
Силва
12
Дост
37
Реджбечай
29
Тильманн
29
Тильманн
37
Реджбечай
3
Эхизибуе
22
Шмитц
22
Шмитц
3
Эхизибуе
13
Ут
24
Дрекслер
24
Дрекслер
13
Ут
11
Кайнц
6
Хегер
6
Хегер
11
Кайнц
9
Кордоба
27
Модест
27
Модест
9
Кордоба
22
Чендлер
21
Да Коста
21
Да Коста
22
Чендлер
17
Роде
31
Кор
31
Кор
17
Роде
97
Соу
18
Де Гузман
18
Де Гузман
97
Соу
Остались в запасе
Кельн
Айнтрахт
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Кевин Трапп
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Кевин Трапп
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Кельн - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Рейн Энерги
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