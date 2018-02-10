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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Кельн
Айнтрахт - Кельн: обзор матча 10 февраля 2018
Айнтрахт
10.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 2
Завершен
Кельн
15'
А. Ребич
59'
М. Русс
65'
С. Фалет
67'
М. Вольф
57'
С. Теродде (П)
74'
С. Теродде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Кельн
74'
ГОЛ! 4:2!
С. Теродде
Пас отдал
М. Риссе
Желтая карточка
М. Русс
71'
ГОЛ! 4:1!
М. Вольф
Пас отдал
Д. Да Коста
67'
ГОЛ! 3:1!
С. Фалет
65'
64'
Желтая карточка
Х. Мере
ГОЛ! 2:1!
М. Русс
Пас отдал
М. Вольф
59'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Теродде
Желтая карточка
О. Маскарель
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Ребич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
3-3-2
1
Градецки
20
Хасебе
5
Фалет
23
Русс
22
Чендлер
8
Маскарель
21
Да Коста
9
Ребич
27
Боатенг
4-1-3-2
1
Хорн
3
Хайнц
4
Соренсен
22
Мере
14
Хектор
6
Хегер
5
Озкан
33
Леманн
18
Йойич
9
Теродде
9
Кордоба
Остались в запасе
Айнтрахт
Кельн
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Айнтрахт - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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