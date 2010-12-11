Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Айнтрахт
Кельн - Айнтрахт: обзор матча 11 декабря 2010
Кельн
11.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
56'
К. Клеменс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Айнтрахт
Желтая карточка
К. Клеменс
Замена
С. Теродде
️️️️
С. Фрайс
Желтая карточка
М. Яяло
Замена
М. Фенин
️️️️
П. Окс
Желтая карточка
М. Русс
Желтая карточка
Т. Гекас
Желтая карточка
П. Жеромел
Замена
А. Майер
️️️️
Г. Цавеллас
Замена
Кайо
️️️️
И. Аманатидис
Желтая карточка
Г. Цавеллас
ГОЛ! 1:0!
К. Клеменс
Пас отдал
М. Яяло
Замена
К. Шорх
️️️️
Ф. Эре
Желтая карточка
Ф. Эре
Замена
М. Яяло
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
М. Бречко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Адам Матушик
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Пети
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Франк Шефер
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
14
Александру Ионицэ
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Айнтрахт
26
Андреас Россль
ВР
14
Александер Майер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
30
Кайо
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
3-5-2
1
Мондрагон
14
Жеромел
0
Мохамад
2
Бречко
28
Эре
17
Клеменс
13
Ланиг
8
Пети
9
Фрайс
10
Подольски
8
Матушик
4-3-1-2
1
Ферманн
2
Юнг
5
Васоски
23
Русс
33
Цавеллас
2
Окс
27
Швеглер
18
Кёлер
7
Алтынтоп
18
Аманатидис
33
Гекас
28
Эре
4
Шорх
4
Шорх
28
Эре
10
Подольски
18
Яяло
18
Яяло
10
Подольски
9
Фрайс
9
Теродде
9
Теродде
9
Фрайс
33
Цавеллас
14
Майер
14
Майер
33
Цавеллас
18
Аманатидис
30
Кайо
30
Кайо
18
Аманатидис
2
Окс
20
Фенин
20
Фенин
2
Окс
Остались в запасе
Кельн
Айнтрахт
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
26
Андреас Россль
ВР
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Остались в запасе
26
Андреас Россль
ВР
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
Главный тренер
Франк Шефер
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Кельн - Айнтрахт
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Айнтрахт
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+