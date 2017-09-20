Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Айнтрахт
Кельн - Айнтрахт: обзор матча 20 сентября 2017
Кельн
20.09.2017, среда, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Айнтрахт
22'
С. Аллер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Айнтрахт
90'
+2
Желтая карточка
Т. Тавата
Желтая карточка
К. Рауш
37'
Желтая карточка
М. Леманн
30'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Аллер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
Айнтрахт
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Даичи Камада
АП
4-1-1-1-3
1
Хорн
4
Соренсен
34
Рауш
3
Хайнц
5
Марох
6
Хегер
33
Леманн
32
Биттенкурт
9
Кордоба
6
Цоллер
10
Осако
3-2-1-3-1
1
Градецки
5
Фалет
17
Тавата
19
Абрахам
22
Чендлер
20
Хасебе
6
Фернандес
27
Боатенг
8
Гачинович
9
Ребич
22
Аллер
Остались в запасе
Кельн
Айнтрахт
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
18
Даичи Камада
АП
27
Мариус Вольф
ПЗ
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
Остались в запасе
18
Даичи Камада
АП
27
Мариус Вольф
ПЗ
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Кельн - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Кельн
Айнтрахт
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+