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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Кельн
Айнтрахт - Кельн: обзор матча 18 декабря 2019
Айнтрахт
18.12.2019, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 4
Завершен
Кельн
6'
М. Хинтереггер
30'
Г. Пасьенса
44'
Й. Хектор
72'
С. Борнау
81'
Д. Дрекслер
90+4'
И. Якобс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Кельн
90'
+5
Желтая карточка
И. Якобс
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
И. Якобс
Пас отдал
А. Модест
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Кайнц
90'
+2
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Кордоба
Желтая карточка
М. Хинтереггер
90'
90'
Замена
С. Теродде
️️️️
Д. Дрекслер
Замена
А. Силва
️️️️
Д. Кор
84'
82'
Желтая карточка
Н. Каттербах
81'
ГОЛ! 2:3!
Д. Дрекслер
Пас отдал
Ф. Кайнц
72'
ГОЛ! 2:2!
С. Борнау
Пас отдал
Ф. Кайнц
62'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Я. Тильманн
Замена
Э. Н'Дика
️️️️
Г. Пасьенса
62'
44'
ГОЛ! 2:1!
Й. Хектор
Пас отдал
Я. Тильманн
35'
Желтая карточка
Э. Скири
Замена
Д. Соу
️️️️
С. Роде
33'
Желтая карточка
Т. Чендлер
32'
ГОЛ! 2:0!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Ф. Костич
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Ф. Костич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Кельн
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
4-2-2-2
1
Видвальд
6
Туре
20
Хасебе
13
Хинтереггер
22
Чендлер
17
Роде
31
Кор
18
Костич
18
Камада
9
Пасьенса
12
Дост
3-3-3-1
1
Хорн
3
Каттербах
5
Чикош
33
Борнау
22
Шмитц
6
Скири
14
Хектор
29
Тильманн
24
Дрекслер
4
Якобс
9
Кордоба
9
Пасьенса
26
Н'Дика
26
Н'Дика
9
Пасьенса
17
Роде
97
Соу
97
Соу
17
Роде
31
Кор
19
Силва
19
Силва
31
Кор
29
Тильманн
11
Кайнц
11
Кайнц
29
Тильманн
9
Кордоба
27
Модест
27
Модест
9
Кордоба
24
Дрекслер
9
Теродде
9
Теродде
24
Дрекслер
Остались в запасе
Айнтрахт
Кельн
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Айнтрахт - Кельн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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