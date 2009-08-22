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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Айнтрахт
Кельн - Айнтрахт: обзор матча 22 августа 2009
Кельн
22.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Айнтрахт
Желтая карточка
Ю. Мохамад
Замена
К. Шорх
️️️️
М. Бречко
Желтая карточка
П. Жеромел
Замена
Б. Кёлер
️️️️
С. Тебер
Замена
Д. Бросински
️️️️
С. Фрайс
Желтая карточка
С. Тебер
Замена
З. Байрамович
️️️️
Кайо
Желтая карточка
Манише
Замена
А. Чихи
️️️️
Ф. Эре
Замена
М. Франц
️️️️
Н. Либеропулос
Красная карточка
П. Окс
Желтая карточка
Пети
Желтая карточка
И. Аманатидис
Желтая карточка
Н. Либеропулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Манише
ЦП
8
Пети
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
14
Александер Майер
ЦП
30
Кайо
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
7
Селим Тебер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
Айнтрахт
0
Маркус Прелль
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
8
Златан Байрамович
ЛП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
4-4-1-1
1
Мондрагон
0
Воме
14
Жеромел
0
Мохамад
2
Бречко
28
Эре
8
Манише
8
Пети
9
Фрайс
10
Подольски
18
Новакович
4-3-3
1
Николов
23
Русс
5
Васоски
14
Крис
17
Шпихер
2
Окс
30
Кайо
14
Майер
7
Тебер
33
Либеропулос
18
Аманатидис
2
Бречко
4
Шорх
4
Шорх
2
Бречко
9
Фрайс
18
Бросински
18
Бросински
9
Фрайс
28
Эре
34
Чихи
34
Чихи
28
Эре
33
Либеропулос
5
Франц
5
Франц
33
Либеропулос
7
Тебер
18
Кёлер
18
Кёлер
7
Тебер
30
Кайо
8
Байрамович
8
Байрамович
30
Кайо
Остались в запасе
Кельн
Айнтрахт
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
0
Маркус Прелль
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Остались в запасе
0
Маркус Прелль
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Кельн - Айнтрахт
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
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